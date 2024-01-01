Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-22°, вдень 29-31°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ. Гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 26-31°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-22°, вдень 29-31°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ. Гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 26-31°.
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