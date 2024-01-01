Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-22°, вдень 29-31°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ. Гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 26-31°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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