Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 20-22°, вдень 29-31°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ. Гроза.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 17-22°, вдень 26-31°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 20-22°, вдень 29-31°.Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ. Гроза.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 17-22°, вдень 26-31°.

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