Через охочих оновити дані навантаження на працівників луцького ЦНАПу зросло втричі. ВІДЕО





Навантаження на працівників установи за останні тижні зросли втричі, розповіла Лариса Карп’як.



"Сьогодні система працює, збої бували, вчора (15 липня) уже погано працювала, але ми вносили дані, витяги не формувалися. От зараз працівники роздруковують ті документи, які формували вчора, тому затримали на 5 хв прийом, щоб видрукувати ті дані, які подавалися раніше в систему", — зазначила директорка ЦНАПу.



Що кажуть військовозобов'язані

Один із тих, хто прийшов оновили військово-облікові дані в останній день — лучанин Богдан. Зі слів чоловіка, до центру надання адмінпослуг він намагається потрапити другий день.



"Вчора прийшов, не працювала система, усіх відправили додому. Сьогодні прийшов на 6 годину ранку. Все отримав, немає питань", — каже чоловік.



На збої у системі скаржиться і військовозобов'язаний Петро: "Люди по три дні стоять до обіду, а потім їм кажуть іти додому, бо система зависла. Так само і Резерв+, певно людей багато, система не витримує".



Зі слів Лариси Карп'як, за два місяці у центрі надання адмінпослуг Луцька оновили військово-облікові дані 11 тисяч 500 військовозобов'язаних.



Що чекає на військовозобов'язаних після 17 липня

Оновити свої військово-облікові дані можна буде і після 17 липня, але на військовозобов'язаного, який вчасно це не зробив, можуть накласти штраф на суму від 17 до 25 тисяч гривень або оголосити у розшук, розповіла речниця Волинського терцентру комплектування і соцпідтримки Уляна Кравчук. З її слів, наразі на Волині у розшуку перебувають понад 10 тисяч людей, які не оновили свої військово-облікові дані чи ігнорують повістку.



Як додала речниця, відповідно до постанови Кабміну, групи оповіщення будуть перевіряти особисті та військово-облікові документи.



"У разі перевірки документів та військово-облікових даних, в особи немає Він-коду у військово-обліковому документі, або ж дані є не актуальними, то ми бачимо, що ця особа давно не оновлювала даних або не була в ТЦК протягом воєнного стану. Якщо ж військовозобов'язаний оновив дані у ЦНАПі чи у Резерв+ і у нього немає згенерованого QR-коду, тоді потрібно з’явитись у ТЦК і розглядати це питання в індивідуальному порядку", — сказала Уляна Кравчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 липня — останній день для оновлення даних військовозобов'язаних. У Луцькому центрі надання адмінпослуг черга утворилася із самого ранку.Навантаження на працівників установи за останні тижні зросли втричі, розповіла Суспільному директорка"Сьогодні система працює, збої бували, вчора (15 липня) уже погано працювала, але ми вносили дані, витяги не формувалися. От зараз працівники роздруковують ті документи, які формували вчора, тому затримали на 5 хв прийом, щоб видрукувати ті дані, які подавалися раніше в систему", — зазначила директорка ЦНАПу.Один із тих, хто прийшов оновили військово-облікові дані в останній день — лучанин Богдан. Зі слів чоловіка, до центру надання адмінпослуг він намагається потрапити другий день."Вчора прийшов, не працювала система, усіх відправили додому. Сьогодні прийшов на 6 годину ранку. Все отримав, немає питань", — каже чоловік.На збої у системі скаржиться і військовозобов'язаний"Люди по три дні стоять до обіду, а потім їм кажуть іти додому, бо система зависла. Так само і Резерв+, певно людей багато, система не витримує".Зі слів Лариси Карп'як, за два місяці у центрі надання адмінпослуг Луцька оновили військово-облікові дані 11 тисяч 500 військовозобов'язаних.Оновити свої військово-облікові дані можна буде і після 17 липня, але на військовозобов'язаного, який вчасно це не зробив, можуть накласти штраф на суму від 17 до 25 тисяч гривень або оголосити у розшук, розповіла речниця Волинського терцентру комплектування і соцпідтримки. З її слів, наразі на Волині у розшуку перебувають понад 10 тисяч людей, які не оновили свої військово-облікові дані чи ігнорують повістку.Як додала речниця, відповідно до постанови Кабміну, групи оповіщення будуть перевіряти особисті та військово-облікові документи."У разі перевірки документів та військово-облікових даних, в особи немає Він-коду у військово-обліковому документі, або ж дані є не актуальними, то ми бачимо, що ця особа давно не оновлювала даних або не була в ТЦК протягом воєнного стану. Якщо ж військовозобов'язаний оновив дані у ЦНАПі чи у Резерв+ і у нього немає згенерованого QR-коду, тоді потрібно з’явитись у ТЦК і розглядати це питання в індивідуальному порядку", — сказала Уляна Кравчук.

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