Коли і де на Волині відключатимуть світло 17 липня

Коли і де на Волині відключатимуть світло 17 липня
У середу 17 липня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00, - пише ПрАТ "Волиньобленерго".

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Графіки можна побачити ТУТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, відключення електроенергії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Коли і де на Волині відключатимуть світло 17 липня
Сьогодні, 21:57
У селі під Луцьком зіткнулися два легковики
Сьогодні, 21:16
Через охочих оновити дані навантаження на працівників луцького ЦНАПу зросло втричі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 червня Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 червня
26 червень, 21:43
Як на Волині вимикатимуть електроенергію 6 січня. ГРАФІК Як на Волині вимикатимуть електроенергію 6 січня. ГРАФІК
05 січень, 2023, 22:06
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Через охочих оновити дані навантаження на працівників луцького ЦНАПу зросло втричі. ВІДЕО Через охочих оновити дані навантаження на працівників луцького ЦНАПу зросло втричі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО
Сьогодні, 22:38
 0
Коли і де на Волині відключатимуть світло 17 липня
Сьогодні, 21:57
 0
У селі під Луцьком зіткнулися два легковики
Сьогодні, 21:16
 0
Через охочих оновити дані навантаження на працівників луцького ЦНАПу зросло втричі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8