Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО

Волиняни вдруге поспіль стали чемпіонами світу з радіопеленгації.Про це повідомляють у Волинській обласній раді.До складу збірної України увійшли одразу дев’ятеро вихованців Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради та Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.Волиняни склали половину національної команди зі спортивної радіопеленгації. Директорка Центру позашкілля, депутатка обласної радизазначила, що пишається кожним своїм учнем: «Наші діти найкращі! Не лише з радіопеленгації, а також і в інших дисциплінах як от спортивне орієнтування, моделювання, керування БПЛА тощо – вони незмінні переможці міжрегіональних, всеукраїнських і міжнародних змагань. Я щойно повернулася із засідання Міжнародної асоціації позашкілля, де про наших юних техніків говорили багато і з захопленням».Юнацький Чемпіонат світу зі спортивної радіопеленгації проходив у Молдові за участі 12 країн. Сильні суперники – це лише частина випробувань, - розповіли тренери Анатолій та Ігор Долинські.Неабияких складнощів додали сорокаградусна спека і буревій, який пронісся напередодні змагань і зробив ліс практично непрохідним.Та навіть в таких екстремальних умовах українська збірна блискуче пройшла 10-ти кілометрову дистанцію і здобула найкращий результат.Волинські спортсмени зробили визначальний внесок у цю перемогу і заслуговують бути названими поіменно.Отож,здобула одразу 3 золоті медалі, два срібла - ввиборов дві золоті та одну бронзову нагороди,- одну срібну та одну бронзову, срібло - і в, по бронзовій нагороді маютьта, також золото завоювала і наймолодша спортсменкау класичній дистанції 3,5 МГц.«Дякую, що піднімаєте Волинь і Україну до нових висот. Я сам в дитинстві займався радіопеленгацією, тому знаю, яких зусиль вона вартує. Це – інтелектуальний спорт, крім спритності та витривалості, потрібні й метикуватість, винахідливість, дедуктивне і одночасно індуктивне мислення і, звісно, глибокі технічні знання. Це неабияке підґрунтя для інженерних професій у майбутньому», - зазначив голова Волиньради Григорій Недопад і нагородив переможців подяками.Такі ж відзнаки отримали і наставники – Заслужений тренер УкраїнитаДиректорка Волинського Центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук відзначила високий рівень фаховості та відданості справі тренерської команди: «З дітьми у них надзвичайно довірливі стосунки. Це професіонали, які цілковито присвятили себе вихованцям. Шукають спонсорів, особистим транспортом возять дітей на змагання, організовують їм дозвілля та відпочинок. Разом – вони справжня сім’я».