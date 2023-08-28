Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО

Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО
Волиняни вдруге поспіль стали чемпіонами світу з радіопеленгації.

Про це повідомляють у Волинській обласній раді.

До складу збірної України увійшли одразу дев’ятеро вихованців Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради та Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Волиняни склали половину національної команди зі спортивної радіопеленгації. Директорка Центру позашкілля, депутатка обласної ради Оксана Філіпчук зазначила, що пишається кожним своїм учнем: «Наші діти найкращі! Не лише з радіопеленгації, а також і в інших дисциплінах як от спортивне орієнтування, моделювання, керування БПЛА тощо – вони незмінні переможці міжрегіональних, всеукраїнських і міжнародних змагань. Я щойно повернулася із засідання Міжнародної асоціації позашкілля, де про наших юних техніків говорили багато і з захопленням».
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО

Юнацький Чемпіонат світу зі спортивної радіопеленгації проходив у Молдові за участі 12 країн. Сильні суперники – це лише частина випробувань, - розповіли тренери Анатолій та Ігор Долинські.
Неабияких складнощів додали сорокаградусна спека і буревій, який пронісся напередодні змагань і зробив ліс практично непрохідним.
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО

Та навіть в таких екстремальних умовах українська збірна блискуче пройшла 10-ти кілометрову дистанцію і здобула найкращий результат.
Волинські спортсмени зробили визначальний внесок у цю перемогу і заслуговують бути названими поіменно.

Отож, Вікторія Іщук здобула одразу 3 золоті медалі, два срібла - в Анастасії Прокоп'юк, Андрій Островець виборов дві золоті та одну бронзову нагороди, Софія Приємська - одну срібну та одну бронзову, срібло - і в Данила Новака, по бронзовій нагороді мають Дарина Моружко та Ілля Ярошук, також золото завоювала і наймолодша спортсменка Богдана Осіюк у класичній дистанції 3,5 МГц.
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО


«Дякую, що піднімаєте Волинь і Україну до нових висот. Я сам в дитинстві займався радіопеленгацією, тому знаю, яких зусиль вона вартує. Це – інтелектуальний спорт, крім спритності та витривалості, потрібні й метикуватість, винахідливість, дедуктивне і одночасно індуктивне мислення і, звісно, глибокі технічні знання. Це неабияке підґрунтя для інженерних професій у майбутньому», - зазначив голова Волиньради Григорій Недопад і нагородив переможців подяками.
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО


Такі ж відзнаки отримали і наставники – Заслужений тренер України Анатолій Долинський, Ігор Долинський та Оксана Молошик. Директорка Волинського Центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук відзначила високий рівень фаховості та відданості справі тренерської команди: «З дітьми у них надзвичайно довірливі стосунки. Це професіонали, які цілковито присвятили себе вихованцям. Шукають спонсорів, особистим транспортом возять дітей на змагання, організовують їм дозвілля та відпочинок. Разом – вони справжня сім’я».

Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО
Волиняни стали чемпіонами світу з радіопеленгації. ФОТО

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Теги: чемпіонат світу, Волинь
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