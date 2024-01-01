17 липня на Волині: гортаючи календар
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17 липня у світі відзначають Всесвітній день емодзі та Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.
День народження 17 липня святкують депутат Волинської обласної ради Андрій Турак, волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, фахівчиня зі зв’язків із громадськістю та пресою Поліського лісового офісу Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.
Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.
Вітаємо їх усіх і зичимо міцного здоров'я, довголіття та невичерпного натхнення для плідної праці!
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День народження 17 липня святкують депутат Волинської обласної ради Андрій Турак, волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, фахівчиня зі зв’язків із громадськістю та пресою Поліського лісового офісу Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.
Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.
Вітаємо їх усіх і зичимо міцного здоров'я, довголіття та невичерпного натхнення для плідної праці!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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