У Львові працівниці кафе отруїлися чадним газом від генератора
Сьогодні, 01:15
Двох співробітниць кафе у Львові госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом від генератора, який працював.
Про це повідомляє Інтерфакс Україна, посилаючись на пресслужбу Львівської міської ради.
"Сьогодні вранці в одному з кафе на вулиці Кульпарківській дві співробітниці отруїлися чадним газом від генератора", - зазначено в повідомленні пресслужби.
Постраждали дві жінки - 20 і 53 років. Їх доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості. Обставини отруєння та його причину з'ясовують.
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Про це повідомляє Інтерфакс Україна, посилаючись на пресслужбу Львівської міської ради.
"Сьогодні вранці в одному з кафе на вулиці Кульпарківській дві співробітниці отруїлися чадним газом від генератора", - зазначено в повідомленні пресслужби.
Постраждали дві жінки - 20 і 53 років. Їх доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості. Обставини отруєння та його причину з'ясовують.
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