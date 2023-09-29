У Львові працівниці кафе отруїлися чадним газом від генератора





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"Сьогодні вранці в одному з кафе на вулиці Кульпарківській дві співробітниці отруїлися чадним газом від генератора", - зазначено в повідомленні пресслужби.



Постраждали дві жінки - 20 і 53 років. Їх доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості. Обставини отруєння та його причину з'ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двох співробітниць кафе у Львові госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом від генератора, який працював.Про це повідомляє Інтерфакс Україна, посилаючись на пресслужбу Львівської міської ради."Сьогодні вранці в одному з кафе на вулиці Кульпарківській дві співробітниці отруїлися чадним газом від генератора", - зазначено в повідомленні пресслужби.Постраждали дві жінки - 20 і 53 років. Їх доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості. Обставини отруєння та його причину з'ясовують.

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