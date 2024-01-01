У громаді на Волині робитимуть «позначки» на асфальті та літатимуть дроном
Сьогодні, 02:17
Жителів Берестечківської територіальної громади попередили про виконання робіт із допомогою дрона.
Про це йдеться на сторінці громади.
В період з 16 по 19 липня на території Берестечківської ТГ будуть виконуватися роботи по виготовленню ортофотоплану громади фірмою «Мірничий». Роботи будуть виконуватися з дроном.
Також для виконання даних робіт на території громади будуть закладатися «позначки» (хрести) їх будуть малювати на твердому покритті балончиком фарби.
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Про це йдеться на сторінці громади.
В період з 16 по 19 липня на території Берестечківської ТГ будуть виконуватися роботи по виготовленню ортофотоплану громади фірмою «Мірничий». Роботи будуть виконуватися з дроном.
Також для виконання даних робіт на території громади будуть закладатися «позначки» (хрести) їх будуть малювати на твердому покритті балончиком фарби.
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