У громаді на Волині робитимуть «позначки» на асфальті та літатимуть дроном

У громаді на Волині робитимуть «позначки» на асфальті та літатимуть дроном
Жителів Берестечківської територіальної громади попередили про виконання робіт із допомогою дрона.

Про це йдеться на сторінці громади.

В період з 16 по 19 липня на території Берестечківської ТГ будуть виконуватися роботи по виготовленню ортофотоплану громади фірмою «Мірничий». Роботи будуть виконуватися з дроном.

Також для виконання даних робіт на території громади будуть закладатися «позначки» (хрести) їх будуть малювати на твердому покритті балончиком фарби.

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Теги: Волинь, Берестечко, громада, роботи, дрон
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