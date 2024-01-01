У громаді на Волині робитимуть «позначки» на асфальті та літатимуть дроном





Про це йдеться на сторінці громади.



В період з 16 по 19 липня на території Берестечківської ТГ будуть виконуватися роботи по виготовленню ортофотоплану громади фірмою «Мірничий». Роботи будуть виконуватися з дроном.



Також для виконання даних робіт на території громади будуть закладатися «позначки» (хрести) їх будуть малювати на твердому покритті балончиком фарби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Берестечківської територіальної громади попередили про виконання робіт із допомогою дрона.Про це йдеться на сторінці громади.В період з 16 по 19 липня на території Берестечківської ТГ будуть виконуватися роботи по виготовленню ортофотоплану громади фірмою «Мірничий». Роботи будуть виконуватися з дроном.Також для виконання даних робіт на території громади будуть закладатися «позначки» (хрести) їх будуть малювати на твердому покритті балончиком фарби.

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