Луцька громада передала для військових 80 дронів





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Так, для представників 100 окремої механізованої бригади передали 40 дронів Mavic - 20 Mavic 3 та 20 Mavic 3T.



Також на Авдіївський напрямок передали для

110 ОМБр 40 FPV-дронів на 8 дюймів - 20 денних та 20 з тепловізором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці з Волині отримали 40 квадрокоптерів від Луцької міської об'єднаної територіальної громади.Про це повідомив Луцький міський головаТак, для представників 100 окремої механізованої бригади передали 40 дронів Mavic - 20 Mavic 3 та 20 Mavic 3T.Також на Авдіївський напрямок передали для110 ОМБр 40 FPV-дронів на 8 дюймів - 20 денних та 20 з тепловізором.

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