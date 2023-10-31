Луцька громада передала для військових 80 дронів

Луцька громада передала для військових 80 дронів
Військовослужбовці з Волині отримали 40 квадрокоптерів від Луцької міської об'єднаної територіальної громади.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Так, для представників 100 окремої механізованої бригади передали 40 дронів Mavic - 20 Mavic 3 та 20 Mavic 3T.

Також на Авдіївський напрямок передали для
110 ОМБр 40 FPV-дронів на 8 дюймів - 20 денних та 20 з тепловізором.

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Теги: Луцьк, громада, війна, дрони
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