Луцька громада передала для військових 80 дронів
Сьогодні, 05:28
Військовослужбовці з Волині отримали 40 квадрокоптерів від Луцької міської об'єднаної територіальної громади.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Так, для представників 100 окремої механізованої бригади передали 40 дронів Mavic - 20 Mavic 3 та 20 Mavic 3T.
Також на Авдіївський напрямок передали для
110 ОМБр 40 FPV-дронів на 8 дюймів - 20 денних та 20 з тепловізором.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Так, для представників 100 окремої механізованої бригади передали 40 дронів Mavic - 20 Mavic 3 та 20 Mavic 3T.
Також на Авдіївський напрямок передали для
110 ОМБр 40 FPV-дронів на 8 дюймів - 20 денних та 20 з тепловізором.
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