На Волині пари-довгожителі поділилися секретами щасливого сімейного життя. ФОТО

У межах відзначення 1036-ї річниці міста, 13 липня в культурно-мистецькому центрі Володимира уже вчотирнадцяте вшановували подружні пари, котрі разом пройшли життєвий шлях довжиною у 50-55 років.Повідомляють у Володимирська міська рада.Цього року до участі у традиційному святі ювілейних подружжів зголосилась 21 пара, однак завітали на урочистості 9 з них, зокрема: подружжя«Для мене честь вітати подружні пари, які пліч-о-пліч пройшли 50-річний життєвий шлях, зберігши приємні спогади про молодість, першу зустріч та своє кохання, що пронесли крізь роки. Ви є чудовим прикладом для нинішнього покоління, оскільки своїм прикладом показуєте, як попри випробування, що трапляються на життєвому шляху, потрібно вміти прощати один одного, кохати та підтримувати. Ви показуєте нам наскільки важливими є сімейні цінності, адже недаремно кажуть, що міцна родина – міцна держава», – зазначив міський голова Ігор Пальонка, який завітав на захід, щоб привітати ювілярів.На заході, ведучою якого була, подружжя ділилися історіями знайомства та одруження, секретами щасливого сімейного життя, розповідали про дітей, онуків, правнуків.Галина та Іван Кечми нещодавно відзначили 55-річний ювілей не лише спільного життя, а й знайомства. Вперше зустрілись на танцювальному майданчику у «железці». Так колись називали у Володимирі місце для розваг неподалік залізничного вокзалу, де збиралася молодь 60-х років на вечорниці, і під звуки духового оркестру кружляла у танці.А за два місяці, зі слів Івана Михайловича, одружилися. У шлюбі один за одним народилося четверо дітей: троє синів та донечка, які подарували батькам аж десятеро онуків, – п’ятеро дівчаток і п’ятеро хлопчиків. З роками родина поповнилась на троє правнуків.55 років разом прожили Василь та Марія Смики. Василь Феодосійович проходив строкову службу у війську і одного дня зустрів тендітну, невеличку на зріст дівчину, у яку закохався з першого погляду. Марії на той час виповнилось усього 18. А вже незабаром стали на рушничок щастя. Виростили та виховали двоє синів та донечку. Один за одним на світ з’явилися п’ятеро онуків. А сьогодні щаслива подружня пара тішиться правнуком.«Він мені допомагає, а я – йому», – так відгукується про коханого чоловіка Миколу Олександровича Галина Вітрук, з яким прожила 50 років. У шлюбі народилося двоє синів, які подарували батькам двох онучок. А нині щасливе подружжя бавить правнучка.«Найперше має бути любов та повага», – ділиться секретом сімейного щастя Тетяна Пасієвич і додає, що досить важливо відчувати надійне плече поруч. Саме так, підтримуючи один одного усі 50 років, прожила разом з коханим чоловіком Вячеславом Тихоновичем.Одружилися, коли їй було 18. Вона зачарувала його не лише своєю вродою, а й голосом. Тетяна дуже гарно співає, й робить це не лише для себе, а й для інших, оскільки є учасницею хору.«Хіба одну пісню для нього заспівала?» – говорить вона і у залі починає лунати «Літа на зиму повернули».«Коли тобі 18, ти не замислюєшся над значенням слова – «кохаю». Зовсім іншого значення воно набуває через пів століття, коли за плечима багато років спільного життя. Я дякую коханому за усі роки, прожиті разом, а ще дякую Богу, що подарував мені прекрасного люблячого чоловіка». У шлюбі подружжя виростило та виховало донечку, яка народила їм п’ятеро онуків.За два дні після знайомства Микола Гаврилюк зізнався Олені, що не може без неї жити, а у листі, адресованому їй, написав, що куди б не йшов, скрізь перед очима вона. Уже за кілька місяців вони побралися і ось уже 50 років разом. На жаль, їхнє життя не було безхмарним. Від важкої хвороби майже двадцять років тому померла донечка, а торік війна забрала онука. Пережити біль втрати допомогла любов та взаємна підтримка один одного.Розповідаючи про спільне з Миколою Степановичем життя, Олена Констянтинівна із захопленням говорить про те, які прекрасні букети він дарує упродовж багатьох років. «Де б не був, чи то на риболовлі, чи пішов по гриби, завжди приносить квіти. Якось по глину поїхав, а повернувся з оберемком волошок, маків та ромашок. І ось так уже 50 років. Відколи ми разом, я завжди відчуваю його надійне плече, я за ним, як за стіною, для мене він – найкращий чоловік у світі». На запитання, у чому секрет сімейного щастя, пані Олена відповідає, що перш за все потрібно любити, цінувати та уміти прощати. «І жити за законами сім’ї із вірою у Бога», – додає Микола Гаврилюк.Розважали під час заходу ювілярів духовий оркестр «Арсен», гурт «Молодички», ветеранський хор «Мужність» та хор територіального центру «Журавка».Також для «молодят» провели красиву «пісочну церемонію», коли подружжя створювали у спеціальній ємкості візерунки з декоративного піску. Таку церемонію зазвичай проводять на весіллі, нарівні з обміном обручками, запаленням свічок та проголошенням клятв, як обряд єднання закоханих.До слова, ті пари, які не змогли бути присутніми на заході, відвідали після Дня міста удома. Секретар міської ради Іван Юхимюк і керуюча справами міськвиконкому Ірина Лошенюк завітали до родин Федора та Лідії Ткачуків, Миколи та Євгенії Марчуків у село Суходоли, а також до Петра та Наталії Фіщуків у Новосілки, до Геннадія й Надії Кайревичів у Володимирі. Усім ювілярам було вручено подяки міського голови, весільні короваї та подарунки.