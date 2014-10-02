Україна й Чехія збудують патронний завод та виготовлятимуть штурмові гвинтівки





Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі, передає



«Спільні консультації України та Чехії в Празі завершилися підписанням низки важливих документів», - поінформував він.



За словами очільника уряду, у заяві урядів двох країн окреслені контури стратегічного союзу держав, серед яких координація зусиль на міжнародному рівні, надання Чехією військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні, робота над імплементацією Формули миру Президента Володимира Зеленського, посилення санкційного тиску на агресора і притягнення РФ до відповідальності за злочини.



У свою чергу, Україна максимально сприятиме чеському бізнесу, активізує розбудову міждержавної логістики і взаємодію з Чехією на рівні міст та громад.



Водночас сторонами були підписані угоди щодо виробництва зброї: угода з чеською збройною компанією Sellier & Bellot про будівництво нового патронного заводу в Україні, угода з Colt CZ Group про виробництво штурмових гвинтівок.



Також було підписано українсько-чеську угоду про спільну боротьбу зі злочинністю та меморандум про співпрацю в енергетиці, у тому числі про транспортування нафти через нафтопровід «Південна Дружба», співпрацю у сфері водневої енергетики, децентралізації енергосистеми, відновлення енергетичної інфраструктури.



Шмигаль поінформував, що сторонами підписаний меморандум між Державним космічним агентством України та Міністерством транспорту Чехії про співпрацю в дослідженні та використанні космічного простору.



Окрім того, підписано меморандум між ФДМУ і чеським профільним відомством про обмін передовим досвідом, зокрема, щодо створення реєстру адміністративних будівель, а також меморандум про взаємодію в медицині, а саме про допомогу в будівництві реабілітаційних центрів, відбудові медичної інфраструктури, оснащення українських лікарень, залучення чеських спеціалістів до протезування українських військових.



«Вдячний уряду Чехії, Прем’єр-міністру Петру Фіалі, чеському народу за дієву підтримку та солідарність. Наші домовленості матимуть практичні результати. Україна та Чехія стануть сильнішими, а мир і безпека в Європі ближчими», - акцентував глава українського уряду.



«16 липня підприємства акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклали документи про співпрацю з деякими чеськими збройовими компаніями. Укладено контракт про постачання товарів і послуг для будівництва нового виробництва патронів до стрілецької зброї в Україні. Угода з іншою компанією передбачає локалізацію складання, а надалі й виготовлення штурмових гвинтівок стандарту НАТО в Україні», - повідомляється на Урядовому порталі.



Як зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, Чехія є один з найактивніших партнерів України.



«Впевнений, що ця співпраця допоможе не лише наростити виробництво озброєння в Україні, але й поглибити інтеграцію української оборонки в систему НАТО», - сказав Камишін.



Своєю чергою прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала наголосив, що Чехія твердо підтримує Україну в її захисті від безпрецедентної російської агресії дипломатичними засобами, а також шляхом надання економічної, гуманітарної та військової допомоги.



«Я пишаюся чеськими компаніями не лише за те, що вони постачають військову техніку українським Збройним силам, але й за те, що вони розбудовують самодостатню українську оборонну промисловість, яка допоможе обороні та економіці України», - зазначив Фіала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках спільних міжурядових консультацій уряди України та Чеської Республіки підписано низку угод, зокрема, про будівництво нового патронного заводу в Україні та про виробництво штурмових гвинтівок.Про це повідомив Прем’єр-міністр Україниу Телеграмі, передає Укрінформ «Спільні консультації України та Чехії в Празі завершилися підписанням низки важливих документів», - поінформував він.За словами очільника уряду, у заяві урядів двох країн окреслені контури стратегічного союзу держав, серед яких координація зусиль на міжнародному рівні, надання Чехією військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні, робота над імплементацією Формули миру Президента Володимира Зеленського, посилення санкційного тиску на агресора і притягнення РФ до відповідальності за злочини.У свою чергу, Україна максимально сприятиме чеському бізнесу, активізує розбудову міждержавної логістики і взаємодію з Чехією на рівні міст та громад.Водночас сторонами були підписані угоди щодо виробництва зброї: угода з чеською збройною компанією Sellier & Bellot про будівництво нового патронного заводу в Україні, угода з Colt CZ Group про виробництво штурмових гвинтівок.Також було підписано українсько-чеську угоду про спільну боротьбу зі злочинністю та меморандум про співпрацю в енергетиці, у тому числі про транспортування нафти через нафтопровід «Південна Дружба», співпрацю у сфері водневої енергетики, децентралізації енергосистеми, відновлення енергетичної інфраструктури.Шмигаль поінформував, що сторонами підписаний меморандум між Державним космічним агентством України та Міністерством транспорту Чехії про співпрацю в дослідженні та використанні космічного простору.Окрім того, підписано меморандум між ФДМУ і чеським профільним відомством про обмін передовим досвідом, зокрема, щодо створення реєстру адміністративних будівель, а також меморандум про взаємодію в медицині, а саме про допомогу в будівництві реабілітаційних центрів, відбудові медичної інфраструктури, оснащення українських лікарень, залучення чеських спеціалістів до протезування українських військових.«Вдячний уряду Чехії, Прем’єр-міністру Петру Фіалі, чеському народу за дієву підтримку та солідарність. Наші домовленості матимуть практичні результати. Україна та Чехія стануть сильнішими, а мир і безпека в Європі ближчими», - акцентував глава українського уряду.«16 липня підприємства акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклали документи про співпрацю з деякими чеськими збройовими компаніями. Укладено контракт про постачання товарів і послуг для будівництва нового виробництва патронів до стрілецької зброї в Україні. Угода з іншою компанією передбачає локалізацію складання, а надалі й виготовлення штурмових гвинтівок стандарту НАТО в Україні», - повідомляється на Урядовому порталі.Як зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, Чехія є один з найактивніших партнерів України.«Впевнений, що ця співпраця допоможе не лише наростити виробництво озброєння в Україні, але й поглибити інтеграцію української оборонки в систему НАТО», - сказав Камишін.Своєю чергою прем'єр-міністр Чеської Республікинаголосив, що Чехія твердо підтримує Україну в її захисті від безпрецедентної російської агресії дипломатичними засобами, а також шляхом надання економічної, гуманітарної та військової допомоги.«Я пишаюся чеськими компаніями не лише за те, що вони постачають військову техніку українським Збройним силам, але й за те, що вони розбудовують самодостатню українську оборонну промисловість, яка допоможе обороні та економіці України», - зазначив Фіала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію