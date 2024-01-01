У Волинській обласній дитячій лікарні з'явився онлайн-запис: як це зробити. ВІДЕО

У Волинській обласній дитячій лікарні з'явився онлайн-запис: як це зробити. ВІДЕО
Пацієнти волинської обласної дитячої клінічної лікарні (Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства) можуть записатися на прийом до лікаря в режимі онлайн.

Записатися на прийом можна через безкоштовний мобільний застосунок або сайт Health24. Також онлайн-запис до лікаря через Health24 доступний в Луцькій міській дитячій поліклініці та Волинській обласній лікарні, повідомляє Район.Медицина.

Щоб записати дитину до лікаря необхідно завантажити мобільний застосунок Health24 в AppStore/PlayMarket або перейти на сайт, пройти коротку реєстрацію, додати карту дитини до себе в профіль, обрати медзаклад, лікаря, дату та час прийому. За необхідності є можливість самостійно скасувати запис, а також залишити відгук про лікаря чи лікарню.

Записати дитину до лікаря можна за допомогою прикріпленої відеоінструкції.


Також у Health24 можна переглянути медичну карту дитини. А саме: направлення, рецепти, прийоми у лікаря, історію хвороби, аналізи.

Для цього необхідно, щоб лікар, який користується Health24, на прийомі підтвердив карту та мігрував історію хвороби пацієнта у застосунок. Пiсля цього пацієнт зможе переглядати та завантажувати свої медичні дані та дані дитини у застосунку Health24.

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Теги: охорона здоров'я, медицина, Волинь, Волинська обласна клінічна дитяча лікарня, запис, онлайн
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