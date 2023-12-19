Президент пропонує позбавляти державних нагород за підтримку рф

Володимир Зеленський запропонував Раді розглянути законопроект, що передбачає позбавлення державних нагород зрадників.



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За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України".



"Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі "Героя України", ордена "За заслуги" та інші, але вибрав для себе не Україну - вибрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території", - уточнив Зеленський.



За його словами, зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише "зрадниками".



Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроект найближчим часом.



Законопроект Зеленського вже внесли до Ради. Згідно з пояснювальною запискою, позбавлятимуть державних нагород:



засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

засуджених за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

осіб, які популяризують або пропагують Росію;

осіб, дії яких спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдання та визнання правомірною окупацію території України.



Скандальні "Герої України"



Варто зауважити, що від початку незалежності України звання "Героя України" отримували скандальні особи.



Зокрема, це колишній член "Партії регіонів" Борис Дейч (помер у 2022 році), ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету Февзі Якубов, директор заводу "Фіолент" Олександр Батталін і не тільки. Усі перелічені особи активно підтримували російську окупацію Криму.



Звання "Героя України" вони отримали від колишніх президентів Віктора Януковича та Леоніда Кучми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизапропонував Раді розглянути законопроект, що передбачає позбавлення державних нагород зрадників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави та сайт Верховної Ради.За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України"."Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі "Героя України", ордена "За заслуги" та інші, але вибрав для себе не Україну - вибрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території", - уточнив Зеленський.За його словами, зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише "зрадниками".Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроект найближчим часом.Законопроект Зеленського вже внесли до Ради. Згідно з пояснювальною запискою, позбавлятимуть державних нагород:засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини;засуджених за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;осіб, які популяризують або пропагують Росію;осіб, дії яких спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдання та визнання правомірною окупацію території України.Варто зауважити, що від початку незалежності України звання "Героя України" отримували скандальні особи.Зокрема, це колишній член "Партії регіонів"(помер у 2022 році), ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету, директор заводу "Фіолент"і не тільки. Усі перелічені особи активно підтримували російську окупацію Криму.Звання "Героя України" вони отримали від колишніх президентів Віктора Януковича та Леоніда Кучми.

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