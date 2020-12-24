У селі під Луцьком зіткнулися два легковики





Зі слів очевидців, одному з водіїв знадобилась допомога медиків, - пише



На місце події також викликали патрульних.



Рух на тій ділянці значно ускладнено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Рованці, що під Луцьком, надвечір вівторка, 16 липня, сталась аварія за участі двох легковиків.Зі слів очевидців, одному з водіїв знадобилась допомога медиків, - пише ІА Конкурент На місце події також викликали патрульних.Рух на тій ділянці значно ускладнено.

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