У селі під Луцьком зіткнулися два легковики

У селі під Луцьком зіткнулися два легковики
У селі Рованці, що під Луцьком, надвечір вівторка, 16 липня, сталась аварія за участі двох легковиків.

Зі слів очевидців, одному з водіїв знадобилась допомога медиків, - пише ІА Конкурент.

На місце події також викликали патрульних.

Рух на тій ділянці значно ускладнено.


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Теги: Рованці, Луцьк, аварія
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