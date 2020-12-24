У селі під Луцьком зіткнулися два легковики
Сьогодні, 21:16
У селі Рованці, що під Луцьком, надвечір вівторка, 16 липня, сталась аварія за участі двох легковиків.
Зі слів очевидців, одному з водіїв знадобилась допомога медиків, - пише ІА Конкурент.
На місце події також викликали патрульних.
Рух на тій ділянці значно ускладнено.
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Зі слів очевидців, одному з водіїв знадобилась допомога медиків, - пише ІА Конкурент.
На місце події також викликали патрульних.
Рух на тій ділянці значно ускладнено.
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