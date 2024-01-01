Волинянин отримав мікрогрант на обладнання для підбору автофарб

Волинянинотримав мікрогрант для придбання обладнання для підбору фарб для автомобілів.Про це повідомляють у Володимирській міській раді.Віталій Власюк багато років поспіль здійснював продаж деталей, приладів та фарб для автотранспортних засобів у власній крамничці. Напрацював базу постійних покупців. Та життя потребувало постійного розвитку і змін, тому вирішив удосконалити свої знання в комп’ютерному підборі фарб для автомобілів.Про те, що можна отримати гроші від держави на створення або розвиток власного бізнесу, підприємець дізнався від знайомих. Через застосунок “Дія” подав заяву і бізнес-план. Успішно пройшов співбесіду у Волинському обласному центрі зайнятості. А згодом – отримав позитивне рішення про надання мікрогранту. На отримані кошти Віталій придбав необхідне обладнання та створив два робочих місця, що є головною метою активної програми.Комп’ютерний підбір фарби підприємець здійснює за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке показує найбільш точні результати у відмінності між свіжопофарбованими і старими деталями. Це дозволяє мінімізувати людський фактор сприйняття кольору. Для правильного підбору фарби Віталій Степанович опирається на показники спектрофотометра. Це прилад, який вимірює відображення і відповідає за накладення світла на зразок. Після чого комп’ютерна програма проводить аналіз отриманих даних, а вже тоді підбирає потрібний колір фарби.Віталій завжди охоче береться за складні випадки та надає безплатну консультацію клієнтам. Підприємець зізнається, що найважче та найцікавіше в роботі комп’ютерного підбору – це розгадувати шифр кольору китайських виробників. Він впевнений, що ринок комп’ютерного підбору автомобільних фарб не відставатиме в попиті від інших послуг в автомобільній сфері. “Потрібно робити те, що дається важко”, – каже Віталій Степанович.