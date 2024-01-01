Волинянин отримав мікрогрант на обладнання для підбору автофарб

Волинянин отримав мікрогрант на обладнання для підбору автофарб
Волинянин Віталій Власюк отримав мікрогрант для придбання обладнання для підбору фарб для автомобілів.

Про це повідомляють у Володимирській міській раді.

Віталій Власюк багато років поспіль здійснював продаж деталей, приладів та фарб для автотранспортних засобів у власній крамничці. Напрацював базу постійних покупців. Та життя потребувало постійного розвитку і змін, тому вирішив удосконалити свої знання в комп’ютерному підборі фарб для автомобілів.

Про те, що можна отримати гроші від держави на створення або розвиток власного бізнесу, підприємець дізнався від знайомих. Через застосунок “Дія” подав заяву і бізнес-план. Успішно пройшов співбесіду у Волинському обласному центрі зайнятості. А згодом – отримав позитивне рішення про надання мікрогранту. На отримані кошти Віталій придбав необхідне обладнання та створив два робочих місця, що є головною метою активної програми.
Волинянин отримав мікрогрант на обладнання для підбору автофарб

Комп’ютерний підбір фарби підприємець здійснює за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке показує найбільш точні результати у відмінності між свіжопофарбованими і старими деталями. Це дозволяє мінімізувати людський фактор сприйняття кольору. Для правильного підбору фарби Віталій Степанович опирається на показники спектрофотометра. Це прилад, який вимірює відображення і відповідає за накладення світла на зразок. Після чого комп’ютерна програма проводить аналіз отриманих даних, а вже тоді підбирає потрібний колір фарби.

Віталій завжди охоче береться за складні випадки та надає безплатну консультацію клієнтам. Підприємець зізнається, що найважче та найцікавіше в роботі комп’ютерного підбору – це розгадувати шифр кольору китайських виробників. Він впевнений, що ринок комп’ютерного підбору автомобільних фарб не відставатиме в попиті від інших послуг в автомобільній сфері. “Потрібно робити те, що дається важко”, – каже Віталій Степанович.

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Теги: Волинь, Володимир, мікрогрант
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