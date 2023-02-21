Литва передасть Україні ППО, бронемашини, засоби РЕБ, позашляховики

Литва передасть Україні ППО, бронемашини, засоби РЕБ, позашляховики
Литва у серпні передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини і засоби боротьби з дронами.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви, пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що готують ще один "солідний" пакет військової допомоги для України і він надійде у серпні.

"Невдовзі Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності, таким чином роблячи свій внесок в рамках "коаліції ППО", яку очолюють Німеччина, США і Франція… Ми також передамо інше військове спорядження, зброю та системи, які щоденно потрібні на полі бою. Це інвестиція у нашу власну безпеку", – заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Всього до пакета увійдуть 14 БТР M113, системи ППО малої дальності і ракети до них, засоби РЕБ, позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, системи-навантажувачі, стрілецька зброя і боєприпаси, запчастини.

Раніше протягом 2024 року Литва на запит України передавала, серед іншого, артилерійські боєприпаси, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори.

За увесь час повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 641 млн доларів.

Також цього тижня повідомляли, що в Україні успішно пройшли випробування дрони від 5 литовських виробників, у близькому майбутньому вони можуть отримати контракти.

Крім того, цього тижня Литва вирішила встановити постійні укріплення у двох місцях поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.

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Теги: Україна, Литва, допомога
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