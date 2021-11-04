Скільки людей працюватиме на сміттєпереробному заводі, який збудують у Луцьку





Про це у коментарі власкору Володимир Марценюк.



"В Україні ще немає жодного такого заводу. Тож мені ні з чим порівнювати. Але я можу провести аналогію з Польщею. Там вже такі заводи працюють.



З огляду на те, що наш завод буде обслуговувати кілька сусідніх громад, крім Луцька, це буде підприємство дещо менше за середнє. Там працюватиме мінімум 50 осіб, хоча думаю їх буде більше", - зазначив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сміттєпереробному заводі, який планують збудувати під Луцьком, працюватиме не менше 50 осіб.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор КП "Луцькспецкомунтранс""В Україні ще немає жодного такого заводу. Тож мені ні з чим порівнювати. Але я можу провести аналогію з Польщею. Там вже такі заводи працюють.З огляду на те, що наш завод буде обслуговувати кілька сусідніх громад, крім Луцька, це буде підприємство дещо менше за середнє. Там працюватиме мінімум 50 осіб, хоча думаю їх буде більше", - зазначив посадовець.

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