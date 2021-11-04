Скільки людей працюватиме на сміттєпереробному заводі, який збудують у Луцьку
Сьогодні, 07:32
На сміттєпереробному заводі, який планують збудувати під Луцьком, працюватиме не менше 50 осіб.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.
"В Україні ще немає жодного такого заводу. Тож мені ні з чим порівнювати. Але я можу провести аналогію з Польщею. Там вже такі заводи працюють.
З огляду на те, що наш завод буде обслуговувати кілька сусідніх громад, крім Луцька, це буде підприємство дещо менше за середнє. Там працюватиме мінімум 50 осіб, хоча думаю їх буде більше", - зазначив посадовець.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.
"В Україні ще немає жодного такого заводу. Тож мені ні з чим порівнювати. Але я можу провести аналогію з Польщею. Там вже такі заводи працюють.
З огляду на те, що наш завод буде обслуговувати кілька сусідніх громад, крім Луцька, це буде підприємство дещо менше за середнє. Там працюватиме мінімум 50 осіб, хоча думаю їх буде більше", - зазначив посадовець.
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