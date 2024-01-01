Волиняни провели в останню путь Героя Василя Канюку

У Любешівській громаді попрощалися з ізГероя поховали у п'ятницю, 9 серпня, повідомляє у фейсбуці «Нове життя» - новини Любешівщини».«Сьогодні багатолюддям провели в останню дорогу молодого, мужнього воїна із села Гірки Василя Канюку. Коровай розділили не на весіллі. Гірким він був від сліз та горя...» - йдеться у повідомленні.Канюка Василь Михайлович (1997 року народження), житель села Гірки довгий час вважався безвісти зниклим. Він загинув 12 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області.