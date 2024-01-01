ГУР вполював «Маґурою» російського «Тунця» у Криму

знищено чергове судно російських окупантів ― швидкісний катер проекту КС 701 типу «Тунєц».



Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.



Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 росіяни в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Кримуросійських окупантів ― швидкісний катер проекту КС 701 типу «Тунєц».Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 росіяни в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики.

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