ГУР вполював «Маґурою» російського «Тунця» у Криму

ГУР вполював «Маґурою» російського «Тунця» у Криму
У ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму знищено чергове судно російських окупантів ― швидкісний катер проекту КС 701 типу «Тунєц».

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.

Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 росіяни в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики.


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Теги: ГУР, Україна
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