У Луцьку волонтери засіяли польовими травами ділянку поблизу скверу. ВІДЕО





Як розповів Богдан Сімонов, цим рослинам потрібен мінімальний догляд, тому обслуговування ділянки не буде затратним для міста.



"Трави треба буде лише на початку сезону скосити і все. Далі воно саме наростає і не потрібно з ним більше нічого робити. Крім того, воно є самонасіяним — після першого сезону буде ущільнюватись сам прошарок газону, його буде ставати більше і більше", — додав волонтер.



Площу під посів рослин підготували робітники комунального підприємства "Парки і сквери Луцька". Як розповів Суспільному директор Олександр Михалусь, це перший такий досвід посіву різнотрав’я в місті.



"Побачимо. Зійде, буде гарно – будемо практикувати це в громаді. Хотіли б ще в деяких локаціях, але визначимо", — сказав посадовець.



Насіння, яке використали волонтери — німецьке. Його придбали за кошти німецьких грантодавців, витратили на це 2,5 тисячі гривень.



Два тижні тому, розповів Богдан Сімонов, волонтери засадили багаторічними рослинами та різнотрав’ям сквер у Нововолинську. Кількість таких локацій сподівається, збільшать.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 серпня у Луцьку волонтери засіяли багаторічними польовими травами ділянку поблизу скверу "Профспілковий".Як розповів Суспільному учасник ініціативи, цим рослинам потрібен мінімальний догляд, тому обслуговування ділянки не буде затратним для міста."Трави треба буде лише на початку сезону скосити і все. Далі воно саме наростає і не потрібно з ним більше нічого робити. Крім того, воно є самонасіяним — після першого сезону буде ущільнюватись сам прошарок газону, його буде ставати більше і більше", — додав волонтер.Площу під посів рослин підготували робітники комунального підприємства "Парки і сквери Луцька". Як розповів Суспільному директор Олександр Михалусь, це перший такий досвід посіву різнотрав’я в місті."Побачимо. Зійде, буде гарно – будемо практикувати це в громаді. Хотіли б ще в деяких локаціях, але визначимо", — сказав посадовець.Насіння, яке використали волонтери — німецьке. Його придбали за кошти німецьких грантодавців, витратили на це 2,5 тисячі гривень.Два тижні тому, розповів Богдан Сімонов, волонтери засадили багаторічними рослинами та різнотрав’ям сквер у Нововолинську. Кількість таких локацій сподівається, збільшать.

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