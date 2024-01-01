У Музей волинської ікони передали дві нові пам'ятки. ФОТО

У Музей волинської ікони передали дві нові пам'ятки. ФОТО
У Музеї волинської ікони з'явилися дві нові пам'ятки — ікону "Дванадесяті свята" та літографію "Плат Вероніки".

Релігійні цінності передала лучанка Наталія Колупаєва, котра отримала пам'ятки в спадок від тітки з Олики, - повідомляє Суспільне.

Як розповіла завідувачка музею Тетяна Єлісеєва, ікона датується кінцем 19 — початком 20 століття, а літографія — початком 20 століття.

Зі слів Тетяна Єлісеєвої, ікона написана дуже професійно, виконана олійними фарбами на срібленій основі й загалом знахідка надійшла до музею в доброму стані.

"Це мініатюрне письмо, яке доповнить нашу колекцію ікон. Там, правда, втрачені шпуги на звороті, тому вона дещо покороблена. Оліфа як захисний шар ввібрав бруд в себе і потемнів, тобто необхідно тільки розчистити. Є також сколи по верхній частині левкасу, але не на зображеннях", — сказала музейниця.
У Музей волинської ікони передали дві нові пам'ятки. ФОТО


Літографія оформлена на картоні, однак її стан потребує реставраційних втручань. Зі слів керівниці музею, літографії, стародруки реставруються зазвичай у Національному науково-дослідному реставраційному центрі в Києві.

"У літографії покороблений картон. Тому і одна, і друга пам'ятка потребує відновлення", — розповіла Тетяна Єлісеєва.
У Музей волинської ікони передали дві нові пам'ятки. ФОТО


Нові експонати поповнять колекцію пізньої ікони в музеї, додала Наталія Колупаєва. Після проведення реставрацій релігійні пам'ятки зможуть побачити відвідувачі музею, а також ікону та літографію планують представити на виставках.

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Теги: Музей волинської ікони, Луцьк, Волинь
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