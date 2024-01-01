Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині

Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині
До Каменя-Каширського на Волині надійшла сумна звістка про смерть на війні краянина Василя Куцика.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

«Ще одне молоде життя загубили кляті окупанти. Знову отримали чорну звістку про смерть нашого хороброго Героя-краянина, мужнього оборонця держави із села Видерта – Куцика Василя Володимировича, 1982 року народження», - йдеться у повідомленні.

Серце бійця завчасно зупинилося від тяжких поранень, отриманих на фронті в Харківській області. Солдат помер 9 серпня 2024 року.
Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині

«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним людям Захисника. Втрата, з якою неможливо змиритися. Хай Господь пошле всім вам терпіння, витримку у час гіркого смутку. Подвиги нашого воїна назавжди у пам'яті людській. Вічна Слава і честь! Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині
Сьогодні, 10:44
П’яний молодик столом розтрощив вітрину в центрі Луцька
Сьогодні, 10:13
ГУР вполював «Маґурою» російського «Тунця» у Криму
Сьогодні, 09:54
Волиняни провели в останню путь Героя Василя Канюку
Сьогодні, 09:08
У Луцьку волонтери засіяли польовими травами ділянку поблизу скверу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Волиняни провели в останню путь Героя Василя Канюку Волиняни провели в останню путь Героя Василя Канюку
Сьогодні, 09:08
Скорботний день: у Луцьку попрощалися із двома Героями Скорботний день: у Луцьку попрощалися із двома Героями
08 серпень, 14:25
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олексія Додіка Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олексія Додіка
08 серпень, 13:35
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олексія Додіка Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олексія Додіка
07 серпень, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині
Сьогодні, 10:44
 0
П’яний молодик столом розтрощив вітрину в центрі Луцька
Сьогодні, 10:13
 0
ГУР вполював «Маґурою» російського «Тунця» у Криму
Сьогодні, 09:54
 0
Волиняни провели в останню путь Героя Василя Канюку
Сьогодні, 09:08
 0
У Луцьку волонтери засіяли польовими травами ділянку поблизу скверу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8