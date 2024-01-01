Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині

До Каменя-Каширського на Волині надійшла сумна звістка про смерть на війні краянина Василя Куцика.Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.«Ще одне молоде життя загубили кляті окупанти. Знову отримали чорну звістку про смерть нашого хороброго Героя-краянина, мужнього оборонця держави із села Видерта – Куцика Василя Володимировича, 1982 року народження», - йдеться у повідомленні.Серце бійця завчасно зупинилося від тяжких поранень, отриманих на фронті в Харківській області. Солдат помер 9 серпня 2024 року.«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним людям Захисника. Втрата, з якою неможливо змиритися. Хай Господь пошле всім вам терпіння, витримку у час гіркого смутку. Подвиги нашого воїна назавжди у пам'яті людській. Вічна Слава і честь! Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.