Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині
Сьогодні, 10:44
До Каменя-Каширського на Волині надійшла сумна звістка про смерть на війні краянина Василя Куцика.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
«Ще одне молоде життя загубили кляті окупанти. Знову отримали чорну звістку про смерть нашого хороброго Героя-краянина, мужнього оборонця держави із села Видерта – Куцика Василя Володимировича, 1982 року народження», - йдеться у повідомленні.
Серце бійця завчасно зупинилося від тяжких поранень, отриманих на фронті в Харківській області. Солдат помер 9 серпня 2024 року.
«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним людям Захисника. Втрата, з якою неможливо змиритися. Хай Господь пошле всім вам терпіння, витримку у час гіркого смутку. Подвиги нашого воїна назавжди у пам'яті людській. Вічна Слава і честь! Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
«Ще одне молоде життя загубили кляті окупанти. Знову отримали чорну звістку про смерть нашого хороброго Героя-краянина, мужнього оборонця держави із села Видерта – Куцика Василя Володимировича, 1982 року народження», - йдеться у повідомленні.
Серце бійця завчасно зупинилося від тяжких поранень, отриманих на фронті в Харківській області. Солдат помер 9 серпня 2024 року.
«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним людям Захисника. Втрата, з якою неможливо змиритися. Хай Господь пошле всім вам терпіння, витримку у час гіркого смутку. Подвиги нашого воїна назавжди у пам'яті людській. Вічна Слава і честь! Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
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