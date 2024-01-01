Серед загиблих у Костянтинівці ідентифіковано 2 дітей

Станом на ранок 10 серпня у місті Костянтинівці на Донеччині ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За останніми даними,внаслідок обстрілу збройними силами рф Костянтинівки становить 14 осіб, поранено – 43 людини.Нагадаємо, 9 серпня 2024 року, об 11:05, ворог наніс авіаудар по Костянтинівці, попередньо, ракетою «Х-38». Влучання відбулось по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.