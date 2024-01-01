Серед загиблих у Костянтинівці ідентифіковано 2 дітей

Серед загиблих у Костянтинівці ідентифіковано 2 дітей
Станом на ранок 10 серпня у місті Костянтинівці на Донеччині ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу збройними силами рф Костянтинівки становить 14 осіб, поранено – 43 людини.

Нагадаємо, 9 серпня 2024 року, об 11:05, ворог наніс авіаудар по Костянтинівці, попередньо, ракетою «Х-38». Влучання відбулось по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.

Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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Теги: обстріл, війна
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