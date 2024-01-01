Діти – у лікарні: подробиці аварії у Луцьку від поліції

У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що, травмувалося двоє неповнолітніх. Наразі діти перебувають у лікарні.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Учора близько 17:25 на перехресті вулиць Рівненська-Мазепи 27-річний водій автомобіля «Nissan Leaf» не надав перевагу в русі мотоциклу «Tekken». Внаслідок автопригоди 16-річний водій мотоцикла та 15-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригоди.