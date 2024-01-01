На Волині воїн зі сцени фестивалю освідчився коханій: зворушливе відео

ВійськовослужбовецьУкраїни освідчився своїй коханій на сцені великого фестивалю.Про це у фейсбуці повідомляє військова частина 1141 НГУ.Під час великого благодійного фестивалю «Світязь Фест», який проходив наприкінці липня під знаковим гаслом «Земля вільних людей», гвардієць волинського підрозділу Національної гвардії Українискористався нагодою і здійснив те, про що мріяв — освідчився своїй коханій дівчині.Останній день цього фестивалю був першим днем відпустки Андрія. Хлопець вирішив використати цей момент, щоб зробити пропозицію руки та серця своїй дівчині. Цей особливий момент відбувся прямо на сцені перед численною публікою.Під час перерви між виступами, виконавець авторських пісеньзапросив на сцену Андрія, який, взявши мікрофон, звернувся до своєї подруги, що стояла у глядацькому натовпі, запросивши до себе на сцену. Він освідчився їй у коханні, викликавши бурхливі оплески та захоплені вигуки глядачів.Дівчина військового, не стримуючи сліз радості, прийняла пропозицію і пара обійнялася під бурхливі аплодисменти. «Вона сказала так!», — вигукнув Андрій.