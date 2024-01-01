На Волині затримали браконьєрів, які наловили рибу на чверть мільйона

У Камінь-Каширському районі на Волині правоохоронці задокументувалина 240 тисяч гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 10 серпня, вранці працівники головного держінспекторського Волинського рибоохоронного патруля на озері Сірче, що біля села Добре Камінь-Каширського району, спіймали двох чоловіків, які здійснювали незаконний вилов риби сітками. На місце викликали поліцію.Поліцейські задокументували факт правопорушення та вилучили рибу різного виду, дерев'яний човен, весла, дві риболовні сітки. Сума збитків, спричинених державі становить 240 тисяч гривень.Слідчі Камінь-Каширського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.