На Волині затримали браконьєрів, які наловили рибу на чверть мільйона

На Волині затримали браконьєрів, які наловили рибу на чверть мільйона
У Камінь-Каширському районі на Волині правоохоронці задокументували факт незаконного вилову риби на 240 тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 10 серпня, вранці працівники головного держінспекторського Волинського рибоохоронного патруля на озері Сірче, що біля села Добре Камінь-Каширського району, спіймали двох чоловіків, які здійснювали незаконний вилов риби сітками. На місце викликали поліцію.

Поліцейські задокументували факт правопорушення та вилучили рибу різного виду, дерев'яний човен, весла, дві риболовні сітки. Сума збитків, спричинених державі становить 240 тисяч гривень.

Слідчі Камінь-Каширського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: браконьєр, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські воїни на Харківщині знищили ворожі бліндажі з піхотою
Сьогодні, 14:10
На Волині затримали браконьєрів, які наловили рибу на чверть мільйона
Сьогодні, 13:35
На Волині воїн зі сцени фестивалю освідчився коханій: зворушливе відео
Сьогодні, 12:46
Діти – у лікарні: подробиці аварії у Луцьку від поліції
Сьогодні, 12:16
На Волині зустріли олімпійського чемпіона Олександра Хижняка
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
На Волині браконьєр «нарибалив» на 200 тисяч гривень. ФОТО На Волині браконьєр «нарибалив» на 200 тисяч гривень. ФОТО
13 червень, 13:17
На Волині спіймали 25-річного браконьєра: рибалив забороненим знаряддям. ФОТО На Волині спіймали 25-річного браконьєра: рибалив забороненим знаряддям. ФОТО
03 травень, 11:40
На Волині лісоруб-браконьєр компенсує збитки – заплатить 300 тисяч На Волині лісоруб-браконьєр компенсує збитки – заплатить 300 тисяч
22 квітень, 16:35
Браконьєри винищують водорості, які очищують Світязь Браконьєри винищують водорості, які очищують Світязь
22 лютий, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни на Харківщині знищили ворожі бліндажі з піхотою
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині затримали браконьєрів, які наловили рибу на чверть мільйона
Сьогодні, 13:35
 0
На Волині воїн зі сцени фестивалю освідчився коханій: зворушливе відео
Сьогодні, 12:46
 0
Діти – у лікарні: подробиці аварії у Луцьку від поліції
Сьогодні, 12:16
 0
На Волині зустріли олімпійського чемпіона Олександра Хижняка
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8