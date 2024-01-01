Лукашенко заявляє про «знищення повітряних цілей» над Білоруссю

Лукашенко заявляє про «знищення повітряних цілей» над Білоруссю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка

"Учора (9 серпня - ред.) о 18 годині 10 хвилин сили ВПС і військ ППО Білорусі були переведені в підвищену бойову готовність.

Готовність №1 у нас називається.

Збройні Сили України порушили всякі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь. На східному напрямку, зовсім поруч від нас у районі Костюковичського району. Тому сили ППО були приведені в повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка" - заявив Лукашенко.

Лукашенко повідомив, що в п'ятницю о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.

"Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України.

Над територією Білорусі ми знищили цілі. Решта були передані (у нас єдине ППО з росією) російській федерації" - пояснив Лукашенко.

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