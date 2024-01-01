На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського

На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського
У селі Лахвичі Любешівської громади провели в останню дорогу полеглого воїна 100-ї окремої механізованої бригади Василя Маковського.

Про це пише видання «Нове життя» – новини Любешівщини».

Невелике село Лахвичі уже вчетверте стало на коліна, зустрічаючи односельця, життя якого забрала війна.

Мобілізували Василя Маковського у травні цього року. А вже через три місяці, 4 серпня, Герой загинув під час виконання бойового завдання на території Донецької області.

Редакція сайту ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою.
На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського
На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського
На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського
На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського
На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського
На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського

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