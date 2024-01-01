На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського
Сьогодні, 15:49
У селі Лахвичі Любешівської громади провели в останню дорогу полеглого воїна 100-ї окремої механізованої бригади Василя Маковського.
Про це пише видання «Нове життя» – новини Любешівщини».
Невелике село Лахвичі уже вчетверте стало на коліна, зустрічаючи односельця, життя якого забрала війна.
Мобілізували Василя Маковського у травні цього року. А вже через три місяці, 4 серпня, Герой загинув під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
Редакція сайту ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою.
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Про це пише видання «Нове життя» – новини Любешівщини».
Невелике село Лахвичі уже вчетверте стало на коліна, зустрічаючи односельця, життя якого забрала війна.
Мобілізували Василя Маковського у травні цього року. А вже через три місяці, 4 серпня, Герой загинув під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
Редакція сайту ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою.
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