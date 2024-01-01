На Любешівщині провели в останню дорогу загиблого Героя Василя Маковського

Василя Маковського.



Про це пише видання «Нове життя» – новини Любешівщини».



Невелике село Лахвичі уже вчетверте стало на коліна, зустрічаючи односельця, життя якого забрала війна.



Мобілізували Василя Маковського у травні цього року. А вже через три місяці, 4 серпня, Герой загинув під час виконання бойового завдання на території Донецької області.



Редакція сайту ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Лахвичі Любешівської громади провели в останню дорогу полеглого воїна 100-ї окремої механізованої бригадиПро це пише видання «Нове життя» – новини Любешівщини».Невелике село Лахвичі уже вчетверте стало на коліна, зустрічаючи односельця, життя якого забрала війна.Мобілізували Василя Маковського у травні цього року. А вже через три місяці, 4 серпня, Герой загинув під час виконання бойового завдання на території Донецької області.

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