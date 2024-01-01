Волинські воїни на Харківщині знищили ворожі бліндажі з піхотою

Волинські воїни на Харківщині знищили ворожі бліндажі з піхотою
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вчергове опублікували запальне відео з Купʼянського напрямку.

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

Всевидяче око Князівської аеророзвідки побачило, що піхота окупантів в страху забилася в кількох бліндажах.

«І наші «очі» поділилися координатами своєрідних «рукавичок»-бліндажів з операторами дронів. Ну а ті свою роботу виконали досконало! Підсумок цієї історії: бліндажів немає, піхоти окупантів теж немає!» - йдеться у коментарі до відео.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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