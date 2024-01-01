На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Рабенко

Колодяжненська громада отримала трагічну звістку про втрату на російсько-українській війні захисника із села Скулина2003 р.н.Про це повідомили в громаді.Молодий, але сміливий та відважний Андрій Рабенко став на захист України з власної волі, підписавши контракт у березні цього року.Загинув Герой 9 серпня 2024 року під час проведення зачистки у Торецьку Донецької області.Від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.Інформацію про прибуття траурного кортежу і чин похорону повідомлять додатково.