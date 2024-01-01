На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Рабенко
Сьогодні, 17:23
Колодяжненська громада отримала трагічну звістку про втрату на російсько-українській війні захисника із села Скулина Андрія Володимировича Рабенка 2003 р.н.
Про це повідомили в громаді.
Молодий, але сміливий та відважний Андрій Рабенко став на захист України з власної волі, підписавши контракт у березні цього року.
Загинув Герой 9 серпня 2024 року під час проведення зачистки у Торецьку Донецької області.
Від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.
Інформацію про прибуття траурного кортежу і чин похорону повідомлять додатково.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та шана Герою!
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Про це повідомили в громаді.
Молодий, але сміливий та відважний Андрій Рабенко став на захист України з власної волі, підписавши контракт у березні цього року.
Загинув Герой 9 серпня 2024 року під час проведення зачистки у Торецьку Донецької області.
Від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.
Інформацію про прибуття траурного кортежу і чин похорону повідомлять додатково.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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