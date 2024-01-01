Гендерний скандал: алжирська здобула золото на Олімпіаді-2024
Сьогодні, 18:36
Алжирська боксерка Іман Хеліф, навколо якої на Олімпіаді в Парижі розгорівся гендерний скандал, здобула золоту медаль у ваговій категорії до 66 кг. У фінальному поєдинку вона перемогла китаянку Ян Лю з рахунком 5:0.
«Я дуже щаслива. Вісім років я мріяла про це — і тепер я олімпійська чемпіонка. Я працювала вісім років, без сну, вісім років втоми», — сказала Хеліф після перемоги.
Шлях Хеліф на цьогорічній Олімпіаді супроводжував гучний гендерний скандал. Після поєдинку з представницею Італії Анджелою Каріні у 1/8 фіналі, коли та відмовилася продовжувати бій через його «нечесність», у медіа Хеліф почали називати «чоловіком» і трансгендерною людиною.
Усе через те, що в 2023 році Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила Іман Хеліф з Чемпіонату світу через «провалений гендерний тест». Президент асоціації росіянин Умар Кремльов тоді заявив, що у спортсменки нібито виявили Y-хромосому, яка є у чоловіків і в деяких жінок.
Підтверджень словам Кремльова нема. IBA відмовилась оприлюднити детальні результати тестів, які нібито проходила Хеліф. Оскільки Міжнародний олімпійський комітет не визнає цю організацію, її вердикт не вважається дійсним на Олімпіаді, тож Хеліф допустили до змагань у Парижі.
Довідково:
У 2023 році Хеліф не пройшла гормональний тест. Незадовго до бою за золоту медаль на Чемпіонаті світу з боксу серед жінок Міжнародна боксерська асоціація (IBA) дискваліфікувала її через зависокий рівень чоловічого гормону тестостерону. Хеліф не є трансгендерною жінкою, але вона має порушення статевого розвитку. Через цей розлад деякі дівчата мають XY-хромосоми та високий рівень тестостерону в крові, типові для чоловіків.
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«Я дуже щаслива. Вісім років я мріяла про це — і тепер я олімпійська чемпіонка. Я працювала вісім років, без сну, вісім років втоми», — сказала Хеліф після перемоги.
Шлях Хеліф на цьогорічній Олімпіаді супроводжував гучний гендерний скандал. Після поєдинку з представницею Італії Анджелою Каріні у 1/8 фіналі, коли та відмовилася продовжувати бій через його «нечесність», у медіа Хеліф почали називати «чоловіком» і трансгендерною людиною.
Усе через те, що в 2023 році Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила Іман Хеліф з Чемпіонату світу через «провалений гендерний тест». Президент асоціації росіянин Умар Кремльов тоді заявив, що у спортсменки нібито виявили Y-хромосому, яка є у чоловіків і в деяких жінок.
Підтверджень словам Кремльова нема. IBA відмовилась оприлюднити детальні результати тестів, які нібито проходила Хеліф. Оскільки Міжнародний олімпійський комітет не визнає цю організацію, її вердикт не вважається дійсним на Олімпіаді, тож Хеліф допустили до змагань у Парижі.
Довідково:
У 2023 році Хеліф не пройшла гормональний тест. Незадовго до бою за золоту медаль на Чемпіонаті світу з боксу серед жінок Міжнародна боксерська асоціація (IBA) дискваліфікувала її через зависокий рівень чоловічого гормону тестостерону. Хеліф не є трансгендерною жінкою, але вона має порушення статевого розвитку. Через цей розлад деякі дівчата мають XY-хромосоми та високий рівень тестостерону в крові, типові для чоловіків.
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