За 1 кілометр від берега: на Світязі ледь не втонув катамаран з 6 людьми. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У суботу, 10 серпня, на озері Світязь рятувальники надали допомогу відпочивальникам, катамаран яких тонув за 1 км від берега.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Відомо, що о 16:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 1 км від берега озера Світязь почав тонути катамаран, на якому знаходиться 6 людей.
На місце події направлено чергове водолазне рятувальне відділення сел. Шацьк, які на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились.
Врятовані: четверо чоловіків 1990, 1994, 1989, 1992 р.н та двоє жінок 1993, 1995 р.н.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Відомо, що о 16:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 1 км від берега озера Світязь почав тонути катамаран, на якому знаходиться 6 людей.
На місце події направлено чергове водолазне рятувальне відділення сел. Шацьк, які на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились.
Врятовані: четверо чоловіків 1990, 1994, 1989, 1992 р.н та двоє жінок 1993, 1995 р.н.
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