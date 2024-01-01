За 1 кілометр від берега: на Світязі ледь не втонув катамаран з 6 людьми. ФОТО

У суботу, 10 серпня, на озері Світязь рятувальники надали допомогу відпочивальникам, катамаран яких тонув за 1 км від берега.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.Відомо, що о 16:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 1 км від берега озера Світязь почав тонути катамаран, на якому знаходиться 6 людей.На місце події направлено чергове водолазне рятувальне відділення сел. Шацьк, які на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились.Врятовані: четверо чоловіків 1990, 1994, 1989, 1992 р.н та двоє жінок 1993, 1995 р.н.