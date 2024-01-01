Бійці волинської бригади знищили на Харківщині російські польові склади з пальним і боєприпасами

Бійці волинської бригади знищили на Харківщині російські польові склади з пальним і боєприпасами
На Куп'янському напрямку військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знешкодили російські польові склади: склад пально-мастильних матеріалів і склад із боєприпасами.

Відео знищення наземних цілей 10 серпня оприлюднили у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне.

Вистежити обидва склади вдалося аеророзвідникам 14 ОМБр, атаку виконали оператори FPV-дронів ударної групи "Харон". На оприлюдненому відеозаписі видно, що боєкомплекти та пальне були приховані у зруйнованих будівлях.

"Креативне мислення та уява допомагають "Князівським" операторам дронів знаходити "жирні" цілі окупантів. Цього разу "цікавеньким" виявилися польовий склад з БК та склад ПММ противника. Ювелірно спрямовані FPV дрони ударної групи "Харон" перетворили все це на вогняне видовище!" — зазначили в 14 ОМБр.
Внаслідок влучання ударного коптера з боєприпасом виникла пожежа — виявлені цілі захисники волинської бригади знищили.

Довідково: за даними Генштабу Збройних сил України станом на 10 серпня на Куп’янському напрямку військові Росії чотири рази безрезультатно штурмували позиції підрозділів українських захисників біля Стельмахівки та Берестового.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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