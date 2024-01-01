Бійці волинської бригади знищили на Харківщині російські польові склади з пальним і боєприпасами





Відео знищення наземних цілей 10 серпня оприлюднили у пресцентрі волинської бригади, пише



Вистежити обидва склади вдалося аеророзвідникам 14 ОМБр, атаку виконали оператори FPV-дронів ударної групи "Харон". На оприлюдненому відеозаписі видно, що боєкомплекти та пальне були приховані у зруйнованих будівлях.



"Креативне мислення та уява допомагають "Князівським" операторам дронів знаходити "жирні" цілі окупантів. Цього разу "цікавеньким" виявилися польовий склад з БК та склад ПММ противника. Ювелірно спрямовані FPV дрони ударної групи "Харон" перетворили все це на вогняне видовище!" — зазначили в 14 ОМБр.

Внаслідок влучання ударного коптера з боєприпасом виникла пожежа — виявлені цілі захисники волинської бригади знищили.



Довідково: за даними Генштабу Збройних сил України станом на 10 серпня на Куп’янському напрямку військові Росії чотири рази безрезультатно штурмували позиції підрозділів українських захисників біля Стельмахівки та Берестового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Куп'янському напрямку військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знешкодили російські польові склади: склад пально-мастильних матеріалів і склад із боєприпасами.Відео знищення наземних цілей 10 серпня оприлюднили у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне Вистежити обидва склади вдалося аеророзвідникам 14 ОМБр, атаку виконали оператори FPV-дронів ударної групи "Харон". На оприлюдненому відеозаписі видно, що боєкомплекти та пальне були приховані у зруйнованих будівлях."Креативне мислення та уява допомагають "Князівським" операторам дронів знаходити "жирні" цілі окупантів. Цього разу "цікавеньким" виявилися польовий склад з БК та склад ПММ противника. Ювелірно спрямовані FPV дрони ударної групи "Харон" перетворили все це на вогняне видовище!" — зазначили в 14 ОМБр.Внаслідок влучання ударного коптера з боєприпасом виникла пожежа — виявлені цілі захисники волинської бригади знищили.за даними Генштабу Збройних сил України станом на 10 серпня на Куп’янському напрямку військові Росії чотири рази безрезультатно штурмували позиції підрозділів українських захисників біля Стельмахівки та Берестового.

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