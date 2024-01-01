«Спроба відволікти»: у ЦПД пояснили, навіщо Білорусь стягує війська до кордону з Україною

«Спроба відволікти»: у ЦПД пояснили, навіщо Білорусь стягує війська до кордону з Україною
У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що посилення білоруських підрозділів на кордоні з Україною є прагненням відвернути увагу українського військового командування на тлі бойових дій у Курській області.

Про це написав директор ЦПД Андрій Коваленко, пише Громадське.

Він назвав стягування військ «спробою допомогти путіну». Водночас, на його думку, самопроголошений президент Білорусі «може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій».

Зазначимо, Лукашенко наказав посилити угруповання білоруських військ поблизу кордону з Україною після того, як через кордон нібито залетіли українські безпілотники.

Для цього на Гомельський та Мозирський тактичні напрямки відправлять військові частини спецпризначенців, сухопутних і ракетних військ. Також там розмістять ракетні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер».

До того білоруський президент розповідав про те, що Україна нібито порушила повітряний простір країни. За його словами, увечері 9 серпня на висоті 1,5 кілометра й дальності 6,5 кілометра сили ППО країни знищили кілька цілей над територією Білорусі.

Він також заявив, що такими діями українці начебто показали, що «ні до якого миру вони не готові». Лукашенко згадав і про бойові дії в Курській області — каже, нібито ЗСУ просунулися на 30-35 км.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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