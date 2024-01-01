На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Водонос
Сьогодні, 23:19
На війні загинув Герой з Волині Михайло Водонос.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 5 серпня на Донеччині загинув Герой Михайло Водонос, 1992 року народження. Уродженець села Павлівка, мешканець міста Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 5 серпня на Донеччині загинув Герой Михайло Водонос, 1992 року народження. Уродженець села Павлівка, мешканець міста Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Водонос
Сьогодні, 23:19
«Спроба відволікти»: у ЦПД пояснили, навіщо Білорусь стягує війська до кордону з Україною
Сьогодні, 22:34
Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність
Сьогодні, 21:32
Бійці волинської бригади знищили на Харківщині російські польові склади з пальним і боєприпасами
Сьогодні, 20:46
Затримки протягом місяця на кордоні з Польщею: в держприкордонслужбі пояснили причину
Сьогодні, 19:47