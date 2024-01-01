На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Водонос

На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Водонос
На війні загинув Герой з Волині Михайло Водонос.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 5 серпня на Донеччині загинув Герой Михайло Водонос, 1992 року народження. Уродженець села Павлівка, мешканець міста Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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