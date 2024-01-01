На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Водонос

Михайло Водонос.



Про це Борис Карпус.



"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 5 серпня на Донеччині загинув Герой Михайло Водонос, 1992 року народження. Уродженець села Павлівка, мешканець міста Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Сумна новина надійшла в нашу громаду. 5 серпня на Донеччині загинув Герой Михайло Водонос, 1992 року народження. Уродженець села Павлівка, мешканець міста Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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