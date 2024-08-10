Зеленський подякував українським воїнам за «витискання війни на територію агресора»

Володимир Зеленський подякував українським воїнам за витискання війни на територію агресора.



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“Відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів – бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам”, – сказав Зеленський.



Він особливо відзначив 47-му, 110-ту окремі механізовані бригади, які воюють на Покровському напрямку. А також 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-ту окрему бригаду морської піхоти, 54-ту окрему механізовану бригаду, 57-му і 59-ту окремі мотопіхотні, 77-му окрему аеромобільну та 100-ту окрему механізовану бригади.



Крім того, глава держави відзначив спеціальний підрозділ ГУР за дії на Південному напрямку.



“І сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора”, – сказав президент.



Також президент подякував партнерам України за військову допомогу і підкреслив, що “дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції. Сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вечірньому зверненні 10 серпня президентподякував українським воїнам за витискання війни на територію агресора.Про це пише LB.ua “Відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів – бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам”, – сказав Зеленський.Він особливо відзначив 47-му, 110-ту окремі механізовані бригади, які воюють на Покровському напрямку. А також 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-ту окрему бригаду морської піхоти, 54-ту окрему механізовану бригаду, 57-му і 59-ту окремі мотопіхотні, 77-му окрему аеромобільну та 100-ту окрему механізовану бригади.Крім того, глава держави відзначив спеціальний підрозділ ГУР за дії на Південному напрямку.“І сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора”, – сказав президент.Також президент подякував партнерам України за військову допомогу і підкреслив, що “дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції. Сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир”.

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