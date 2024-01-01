11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 11 серпня, відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради Олександр Мартинюк (на фото), колишній директор Інформаційно-аналітичного центру «Луцьк».
Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.
Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!
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Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.
Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!
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