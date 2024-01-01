11 серпня на Волині: гортаючи календар

Олександр Мартинюк (на фото), колишній директор Інформаційно-аналітичного центру «Луцьк».



Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.



Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 серпня, відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради(на фото), колишній директор Інформаційно-аналітичного центру «Луцьк».Також у цей день народилися журналістката директор ТзОВ "Алерт"Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!

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