США хочуть зрозуміти цілі України в Курській області, — Кірбі





Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу 9 серпня, пише



Журналіст Wall Street Journal запитав Кірбі, чи не виходить операція українських сил у Курській області за межі того, що «США публічно дозволяли Україні».



Радник Білого дому відповів, що говорити про свої військові операції повинна Україна, додавши, що Вашингтон підтримує зв’язок із Києвом, щоб «краще зрозуміти, що він робить, які його цілі та яка його стратегія».



«Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами, і я збираюся утриматися від характеристики того, що відбувається на місці, доки (…) ми не зрозуміємо, що маємо краще уявлення про те, що вони <українці> роблять», — пояснив Кірбі.



Він наголосив, що США не змінювали свої підходити щодо обмежень на використання американської зброї для ударів углиб росії.



«<Україна> використовує <засоби> в районі, про який ми раніше говорили, що в ньому вона може застосовувати зброю США. Кінцева мета — допомогти Україні захистити себе», — підкреслив Кірбі.



Раніше у Міністерстві оборони США заявили, що не вважають операцію українських сил у Курській області ескалацією.



Що відбувається у Курській області?

На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України. Військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.



Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Усі екстрені служби Курщини переведено в посилений режим роботи.



Видання «Агентство» написало, що влада рф з початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про нібито зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася до 430 км², а ЗСУ нібито взяли майже під повний контроль місто Суджа.



Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри та заяви російських «військкорів» пише, що українські сили, схоже, присутні в районах до 35 кілометрів у Курській області рф від міжнародного кордону із Сумською областю. Хоча не контролюють усю цю територію.



За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США підтримують зв’язок з Україною, щоб «краще зрозуміти» цілі та стратегію операції в Курській області рф.Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу 9 серпня, пише Громадське Журналіст Wall Street Journal запитав Кірбі, чи не виходить операція українських сил у Курській області за межі того, що «США публічно дозволяли Україні».Радник Білого дому відповів, що говорити про свої військові операції повинна Україна, додавши, що Вашингтон підтримує зв’язок із Києвом, щоб «краще зрозуміти, що він робить, які його цілі та яка його стратегія».«Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами, і я збираюся утриматися від характеристики того, що відбувається на місці, доки (…) ми не зрозуміємо, що маємо краще уявлення про те, що вони <українці> роблять», — пояснив Кірбі.Він наголосив, що США не змінювали свої підходити щодо обмежень на використання американської зброї для ударів углиб росії.«<Україна> використовує <засоби> в районі, про який ми раніше говорили, що в ньому вона може застосовувати зброю США. Кінцева мета — допомогти Україні захистити себе», — підкреслив Кірбі.Раніше у Міністерстві оборони США заявили, що не вважають операцію українських сил у Курській області ескалацією.Що відбувається у Курській області?На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України. Військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Усі екстрені служби Курщини переведено в посилений режим роботи.Видання «Агентство» написало, що влада рф з початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про нібито зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася до 430 км², а ЗСУ нібито взяли майже під повний контроль місто Суджа.Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри та заяви російських «військкорів» пише, що українські сили, схоже, присутні в районах до 35 кілометрів у Курській області рф від міжнародного кордону із Сумською областю. Хоча не контролюють усю цю територію.За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.

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