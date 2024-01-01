Семеро волинян, які виступали на Олімпіаді-2024, отримають по 50 тисяч винагороди

Семеро волинян, які виступали на Олімпіаді-2024, отримають по 50 тисяч винагороди
Волиняни, котрі представляли Україну на літніх Олімпійських іграх у Парижі, завершили свої виступи. Незалежно від здобутих результатів, семеро спортсменів отримають по 50 тисяч гривень підтримки з обласного бюджету.

Про це у своєму повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, пише Суспільне.

На всесвітніх спортивних змаганнях учасники з Волинської області представляли три види спорту: легку атлетику, веслування на байдарках і каное та велосипедний спорт.

Винагороду отримають:

Олена Собчук (легка атлетика);

Марія Сахарук (легка атлетика);

Іван Банзерук (легка атлетика);

Данило Даниленко (легка атлетика);

Ірина Климець (метання молота);

Яна Беломоіна (велосипедний спорт);

Марія Повх (веслування на байдарках і каное).

"Дякую спортсменам за змагання серед найшвидших, найсильніших та найкращих спортсменів планети. Бути учасником Олімпійських ігор — величезний здобуток та престиж", — додав посадовець.

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Теги: Олімпіада, волиняни
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