Семеро волинян, які виступали на Олімпіаді-2024, отримають по 50 тисяч винагороди





Про це у своєму повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, пише



На всесвітніх спортивних змаганнях учасники з Волинської області представляли три види спорту: легку атлетику, веслування на байдарках і каное та велосипедний спорт.



Винагороду отримають:



Олена Собчук (легка атлетика);



Марія Сахарук (легка атлетика);



Іван Банзерук (легка атлетика);



Данило Даниленко (легка атлетика);



Ірина Климець (метання молота);



Яна Беломоіна (велосипедний спорт);



Марія Повх (веслування на байдарках і каное).



"Дякую спортсменам за змагання серед найшвидших, найсильніших та найкращих спортсменів планети. Бути учасником Олімпійських ігор — величезний здобуток та престиж", — додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиняни, котрі представляли Україну на літніх Олімпійських іграх у Парижі, завершили свої виступи. Незалежно від здобутих результатів, семеро спортсменів отримають по 50 тисяч гривень підтримки з обласного бюджету.Про це у своєму повідомив начальник обласної військової адміністрації, пише Суспільне На всесвітніх спортивних змаганнях учасники з Волинської області представляли три види спорту: легку атлетику, веслування на байдарках і каное та велосипедний спорт.(легка атлетика);(легка атлетика);(легка атлетика);(легка атлетика);(метання молота);(велосипедний спорт);(веслування на байдарках і каное)."Дякую спортсменам за змагання серед найшвидших, найсильніших та найкращих спортсменів планети. Бути учасником Олімпійських ігор — величезний здобуток та престиж", — додав посадовець.

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