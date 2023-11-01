Війна забрала життя воїнів з Волині Петра Каноніка, Олександра Пащука та Сергія Скорохода
Сьогодні, 09:00
Страшна звістка про чергові втрати на війні сколихнула волинське місто Ковель. Додому на щиті повернуться троє військовослужбовців-містян.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Нас чекає важкий тиждень: на щиті повертаються додому ще троє наших земляків. З сумом повідомляю, що на війні загинули – сержант, бойовий медик Петро Миколайович Канонік (1990 р. н.) та солдати-водії Олександр Юрійович Пащук (1983 р. н.) та Сергій Віталійович Скороход (1989 р. н.). Всі вони прийняли свій останній бій на Донеччині", - написав міський голова.
Петро Канонік був мобілізований навесні 2022 року. Як бойовий медик майже два з половиною роки рятував життя побратимів. Йому було лише 34 роки. Він загинув 9 серпня, під час боїв в районі оборони міста Торецька.
Водій штурмової роти солдат Олександр Пащук загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Бердичі ще 12 березня. Увесь цей час вважався зниклим безвісти, доки 8 серпня його загибель не підтвердили результати ДНК-експертизи. Тепер йому назавжди 40.
Сергія Скорохода мобілізували 25 жовтня 2023 року. Служив водієм мотопіхотного відділення 100-ої бригади ТРО (нині ОМБр). Загинув під час ворожого штурму біля села Залізне 30 липня 2024 року. Йому було лише 35.
Деталі прощання із Захисниками повідомлять пізніше.
У Ковельській громаді буде оголошено жалобу. Всі концерти та розважальні заходи, за словами Ігоря Чайки, у місті відмінять.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Нас чекає важкий тиждень: на щиті повертаються додому ще троє наших земляків. З сумом повідомляю, що на війні загинули – сержант, бойовий медик Петро Миколайович Канонік (1990 р. н.) та солдати-водії Олександр Юрійович Пащук (1983 р. н.) та Сергій Віталійович Скороход (1989 р. н.). Всі вони прийняли свій останній бій на Донеччині", - написав міський голова.
Петро Канонік був мобілізований навесні 2022 року. Як бойовий медик майже два з половиною роки рятував життя побратимів. Йому було лише 34 роки. Він загинув 9 серпня, під час боїв в районі оборони міста Торецька.
Водій штурмової роти солдат Олександр Пащук загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Бердичі ще 12 березня. Увесь цей час вважався зниклим безвісти, доки 8 серпня його загибель не підтвердили результати ДНК-експертизи. Тепер йому назавжди 40.
Сергія Скорохода мобілізували 25 жовтня 2023 року. Служив водієм мотопіхотного відділення 100-ої бригади ТРО (нині ОМБр). Загинув під час ворожого штурму біля села Залізне 30 липня 2024 року. Йому було лише 35.
Деталі прощання із Захисниками повідомлять пізніше.
У Ковельській громаді буде оголошено жалобу. Всі концерти та розважальні заходи, за словами Ігоря Чайки, у місті відмінять.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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