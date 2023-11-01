Війна забрала життя воїнів з Волині Петра Каноніка, Олександра Пащука та Сергія Скорохода

Страшна звістка про чергові втрати на війні сколихнула волинське місто Ковель. Додому на щиті повернуться троє військовослужбовців-містян.Про це повідомив Ковельський міський голова"Нас чекає важкий тиждень: на щиті повертаються додому ще троє наших земляків. З сумом повідомляю, що на війні загинули – сержант, бойовий медик(1990 р. н.) та солдати-водії(1983 р. н.) та(1989 р. н.). Всі вони прийняли свій останній бій на Донеччині", - написав міський голова.Петро Канонік був мобілізований навесні 2022 року. Як бойовий медик майже два з половиною роки рятував життя побратимів. Йому було лише 34 роки. Він загинув 9 серпня, під час боїв в районі оборони міста Торецька.Водій штурмової роти солдат Олександр Пащук загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Бердичі ще 12 березня. Увесь цей час вважався зниклим безвісти, доки 8 серпня його загибель не підтвердили результати ДНК-експертизи. Тепер йому назавжди 40.Сергія Скорохода мобілізували 25 жовтня 2023 року. Служив водієм мотопіхотного відділення 100-ої бригади ТРО (нині ОМБр). Загинув під час ворожого штурму біля села Залізне 30 липня 2024 року. Йому було лише 35.Деталі прощання із Захисниками повідомлять пізніше.У Ковельській громаді буде оголошено жалобу. Всі концерти та розважальні заходи, за словами Ігоря Чайки, у місті відмінять.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.