За минулу добу українські воїни знищили 1220 окупантів, 13 артсистем і понад 100 одиниць іншої техніки
Сьогодні, 10:22
Військовослужбовці Сил оборони України завдають втрат російським окупантам. За минулу добу українські воїни на різних напрямках знищили 1220 окупантів, 13 артилерійських систем, 71 одиницю автотехніки та автоцистерн.
Про це йдеться звіті Генерального штабу ЗСУ за 10 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 590920 (+1220) осіб,
танків ‒ 8447 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13) од,
артилерійських систем – 16663 (+58) од,
РСЗВ – 1143 (+0) од,
засоби ППО ‒ 918 (+0) од,
літаків – 366 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27),
крилаті ракети ‒ 2425 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) од,
спеціальна техніка ‒ 2800 (+11)
Дані уточнюються.
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Про це йдеться звіті Генерального штабу ЗСУ за 10 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 590920 (+1220) осіб,
танків ‒ 8447 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13) од,
артилерійських систем – 16663 (+58) од,
РСЗВ – 1143 (+0) од,
засоби ППО ‒ 918 (+0) од,
літаків – 366 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27),
крилаті ракети ‒ 2425 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) од,
спеціальна техніка ‒ 2800 (+11)
Дані уточнюються.
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