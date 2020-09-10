На Волині продають майно цукрового заводу

На Волині продають майно цукрового заводу
Майно банкрута – відкритого акціонерного товариства «Володимир-Волинський цукровий завод» – виставили на торги.

Аукціон на підставі ухвали Господарського суду Волинської області оголосив арбітражний керуючий Володимир Темчишин, - пише ІА Волинські новини.

«На аукціон виставляється лот №1 – залізничні колії ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», що розташовані в місті Володимир на станції Володимир-Волинського ДТГО «Львівська залізниця», зокрема: залізнична колія №1 (повна довжина колії 534 м); залізнична колія №2 (466 м); залізнична колія №3 (175 м); залізнична колія №10 (777,2 м); залізнична колія №18 (1275,5 м). Обтяження та обмеження щодо розпорядження майном відсутні», – вказано в описі лоту.
На Волині продають майно цукрового заводу
На Волині продають майно цукрового заводу
На Волині продають майно цукрового заводу

Стартова ціна – 8 054 518 гривень.

Нагадаємо, у 2011 році було порушено справу про банкрутство Володимир-Волинського цукрового заводу. У 2021 році строк ліквідаційної процедури продовжили до травня 2022 року. ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» було зареєстроване учасником сільськогосподарського приватного акціонерного товариства «Машинно-технологічна станція «Володимирагро» (СГ ПрАТ МТС «Володимирагро») (44761, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Бегета, код ЄДРПОУ:30072488).

Цінні папери, які були власністю Володимир-Волинського цукрового заводу, оцінювали в шість мільйонів гривень, а продали їх за майже 37 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський аукціон, цукровий завод
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