На Волині діє гуманітарний коридор для повернення з окупованих територій
Сьогодні, 11:45
Донедавна українці з ТОТ поверталися на підконтрольну Уряду України територію через гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка», що на Сумщині. Наразі роботу цього гумкоридору призупинено через ворожі обстріли.
Можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні «Мокрани — Доманове». Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів, - повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Після перетину кордону їх зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб і волонтери. Останні надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям. Крім того, волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковеля та, за необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України.
Усім забезпечується можливість залишитися на безкоштовну ночівлю з харчуванням.
Також проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо.
Однією з організацій, що допомагають українцям, які виїжджають із ТОТ, є Helping to Leave. Зв’язатися з представниками ГО можна зателефонувавши до кол-центру +380 (93) 177 6458 або написавши в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.
У разі виникнення питань можна зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Також можна звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.
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Можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні «Мокрани — Доманове». Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів, - повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Після перетину кордону їх зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб і волонтери. Останні надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям. Крім того, волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковеля та, за необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України.
Усім забезпечується можливість залишитися на безкоштовну ночівлю з харчуванням.
Також проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо.
Однією з організацій, що допомагають українцям, які виїжджають із ТОТ, є Helping to Leave. Зв’язатися з представниками ГО можна зателефонувавши до кол-центру +380 (93) 177 6458 або написавши в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.
У разі виникнення питань можна зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Також можна звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.
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