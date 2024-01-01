На Волині діє гуманітарний коридор для повернення з окупованих територій

Донедавна українці з ТОТ поверталися на підконтрольну Уряду України територію через гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка», що на Сумщині. Наразі роботу цього гумкоридору призупинено через ворожі обстріли.Можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні «Мокрани — Доманове». Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів, - повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Після перетину кордону їх зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб і волонтери. Останні надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям. Крім того, волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковеля та, за необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України.Усім забезпечується можливість залишитися на безкоштовну ночівлю з харчуванням.Також проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо.Однією з організацій, що допомагають українцям, які виїжджають із ТОТ, є Helping to Leave. Зв’язатися з представниками ГО можна зателефонувавши до кол-центру +380 (93) 177 6458 або написавши в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.У разі виникнення питань можна зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Також можна звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.