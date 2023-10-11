Графіки відключення світла можуть повернутися восени

В Україні графіки відключення електроенергії не застосовують завдяки зниженню споживання (яке зростало під час спеки) та збільшенню генерації (вийшли з ремонту атомні блоки).Однак вже в середині жовтня графіки відключення, ймовірно, повернуть через зростання споживання електроенергії в опалювальний сезон. Про це йдеться в роз'ясненні ДТЕК, які компанія опублікувала на своїх офіційних сторінках в соцмережах.Взимку починається період пікового споживання. При тому українська енергосистема не може задовільнити потреби, доведеться застосовувати графіки погодинного відключення."Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки. Але з настанням холодів навантаження на систему збільшаться. Люди почнуть користуватись електроопаленням і будуть більше вмикати світло, бо взимку темнішає раніше", – пояснюють в ДТЕК.Енергосистема України втратила 9 ГВт потужності. Такий об'єм швидко відновити неможливо. За оцінками ДТЕК, графіки діятимуть щонайменше до кінця наступного опалювального сезону."Укренерго буде вимушене знову доводити обмеження споживання і графіки можуть повернутись. Варто пам'ятати, о ситуація все ще складна. енергосистема втратила більше 9 ГВт потужності під час російських атак. Швидко відновити це неможливо. Тому графіки можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять все можливе, щоб люди були зі світлом. Але варто готуватись до різних сценаріїв", – зазначили в компанії.Енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти."Закликаємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій", – додають в "Укренерго".