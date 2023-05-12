Білорусь перекидає танки до кордону з Україною
Сьогодні, 14:29
Білорусь заявила про перекидання танків до українських кордонів
Напередодні Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою "реагування на будь-які можливі провокації".
Підрозділи одного з механізованих з'єднань армії Білорусі приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на міноборони Білорусі.
Зазначається, що білоруські військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони.
Напередодні Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою "реагування на будь-які можливі провокації".
Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".
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Напередодні Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою "реагування на будь-які можливі провокації".
Підрозділи одного з механізованих з'єднань армії Білорусі приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на міноборони Білорусі.
Зазначається, що білоруські військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони.
Напередодні Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою "реагування на будь-які можливі провокації".
Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".
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