Білорусь перекидає танки до кордону з Україною

Білорусь перекидає танки до кордону з Україною
Білорусь заявила про перекидання танків до українських кордонів
Напередодні Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою "реагування на будь-які можливі провокації".

Підрозділи одного з механізованих з'єднань армії Білорусі приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на міноборони Білорусі.

Зазначається, що білоруські військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони.

Напередодні Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою "реагування на будь-які можливі провокації".

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".

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Теги: війна, білорусь, агресія, танки, кордон
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