Частина Луцька залишиться без гарячої води





Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".



Вимушена зупинка котельні на вул. Зоряній триватиме дві доби 12 і 13 серпня.



Зупинку зумовлено виконанням робіт з модернізації обладнання котельні. Подачу гарячої води для споживачів привокзального району на цей період буде призупинено.



Відновлення послуги - в середу, 14 серпня, о 6 ранку.

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