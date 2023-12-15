Частина Луцька залишиться без гарячої води

Частина Луцька залишиться без гарячої води
В обласному центрі Волині відбудеться вимушена зупинка котельні. Відтак частина міста залишиться без гарячої води.

Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".

Вимушена зупинка котельні на вул. Зоряній триватиме дві доби 12 і 13 серпня.

Зупинку зумовлено виконанням робіт з модернізації обладнання котельні. Подачу гарячої води для споживачів привокзального району на цей період буде призупинено.

Відновлення послуги - в середу, 14 серпня, о 6 ранку.

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Теги: Луцьк, Луцьктепло, Волинь
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