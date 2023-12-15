Частина Луцька залишиться без гарячої води
Сьогодні, 15:26
В обласному центрі Волині відбудеться вимушена зупинка котельні. Відтак частина міста залишиться без гарячої води.
Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".
Вимушена зупинка котельні на вул. Зоряній триватиме дві доби 12 і 13 серпня.
Зупинку зумовлено виконанням робіт з модернізації обладнання котельні. Подачу гарячої води для споживачів привокзального району на цей період буде призупинено.
Відновлення послуги - в середу, 14 серпня, о 6 ранку.
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Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".
Вимушена зупинка котельні на вул. Зоряній триватиме дві доби 12 і 13 серпня.
Зупинку зумовлено виконанням робіт з модернізації обладнання котельні. Подачу гарячої води для споживачів привокзального району на цей період буде призупинено.
Відновлення послуги - в середу, 14 серпня, о 6 ранку.
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