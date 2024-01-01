Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024: підсумки





Представникам України вдалося завоювати 12 медалей — три золотих, п’ять срібних і чотири бронзових, - пише NV.



Золото: жіноча збірна з фехтування (Харлан, Камащук, Кравацька, Бакастова), Ярослава Магучіх, Олександр Хижняк.

Срібло: Сергій Куліш, Ілля Ковтун, Парвіз Насібов, Ірина Коляденко, Лузан/Рибачок.

Бронза: Харлан, Геращенко, Кохан, Беленюк.



Зазначимо, що тільки на Олімпіаді в Ріо-2016 Україна показала гірший результат за кількістю медалей — 11.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські спортсмени завершили виступ на Олімпійських іграх-2024 у Парижі (Франція).Представникам України вдалося завоювати 12 медалей — три золотих, п’ять срібних і чотири бронзових, - пише NV.Золото: жіноча збірна з фехтування (Срібло:Бронза:Зазначимо, що тільки на Олімпіаді в Ріо-2016 Україна показала гірший результат за кількістю медалей — 11.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію