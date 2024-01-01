Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024: підсумки

Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024: підсумки
Українські спортсмени завершили виступ на Олімпійських іграх-2024 у Парижі (Франція).

Представникам України вдалося завоювати 12 медалей — три золотих, п’ять срібних і чотири бронзових, - пише NV.

Золото: жіноча збірна з фехтування (Харлан, Камащук, Кравацька, Бакастова), Ярослава Магучіх, Олександр Хижняк.
Срібло: Сергій Куліш, Ілля Ковтун, Парвіз Насібов, Ірина Коляденко, Лузан/Рибачок.
Бронза: Харлан, Геращенко, Кохан, Беленюк.

Зазначимо, що тільки на Олімпіаді в Ріо-2016 Україна показала гірший результат за кількістю медалей — 11.

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Теги: Олімпіада, Україна
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