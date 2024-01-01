Воїн з Волині, який втратив руку під Бахмутом, стріляє з лука зубами

Сергій Дудік вперше на війні опинився 2014-го, вийшов з оточення в Іловайську. Останні 5 років служив у ЗСУ за контрактом. У травні 2022-го поблизу Білогорівки Луганської обл. бій був настільки запеклий, що Сергій навіть не одразу відчув поранення.



Про це йдеться у газеті



Побратими допомогли обробити рану і накласти турнікет. Проте через безупинні ворожі обстріли військовий не зміг швидко отримати потрібну медичну допомогу. Кров почала згортатися, і на момент приїзду медиків рука вже потемніла, її довелося ампутувати.



Сергію було складно прийняти себе без руки. Та депресію перервало запрошення в Медичний центр ортопедії та протезування у Вашингтоні. Сергія вразила повага, з якою в США ставляться до українських воїнів: «Кожен американець хоче почути від учасника бойових дій, як там в Україні, як там війна, а не по телебаченню».



За підтримки Благодійного фонду «Future For Ukraine» Сергієві виготовили протез, який він носить уже понад рік. Ним він може щось узяти, притримати, закрутити. Це дало змогу чоловікові повернутися до життя у рідному Нововолинську, продовжити фізичну реабілітацію, подорожувати та будувати сміливі плани.



Сергій добре пам’ятає свої перші відчуття із протезом.



"Таке не забувається! Мені дуже пощастило. У мене найкращий протез у середній категорії. Він допомагає щось притримати. Хоча я мав надію, що протез працюватиме, як моя ампутована рука (сміється, – ред.)", - каже чоловік.



Ветеран каже, коли одягає одяг із довгими рукавами, то взагалі рідко хто із людей розуміє, що у нього протез. Люди не звертають уваги, бо виглядає, як «повноцінна рука».



Боєць продовжує тренувати тіло, моторику та концентрацію. А з появою в його житті лука з?явилася ще одна мета. Воїн готується представити Волинь на Всеукраїнському чемпіонаті з парастрільби. Своїм прикладом хоче підтримати інших людей з ампутаціями. І довести, що після поранення життя не завершується, а продовжується, і часто – з новими барвами.



Стосовно того, як Сергій Дудік хотів би бачити ставлення людей до протезованих, він розмірковує так: "Хотілось би більше поваги. Бо часом спостерігаю реакцію, мовляв, «мене війна не зачепила, і ти мене не чіпай». Наприклад, у транспорті доводиться просити, щоб поступилися місцем, бо їхати стоячи мені незручно – треба обома руками триматися, а у мене ж протез. Хтось реагує зі співчуттям. А деякі відповідають, мовляв, «ну, а від мене чого ти хочеш?», – є й такі випадки".



Наразі Сергій звільнений із військової служби, тому державного фінансування на його реабілітацію більше не виділяється. Проте є фітнес-тренерка Юлія Коваль, яка проводить онлайн-тренування для військових з ампутаціями – це її особиста ініціатива.



"Я у неї тренуюсь. Оскільки в мене немає руки, відбувається деформація хребта. Юлія показує спеціальні вправи, щоб цьому зарадити", - пояснює воїн.



Зараз він за допомогою протеза може взяти пляшку води, притримати та відкрити її. Може тримати якийсь пакунок.



"Нещодавно спробував стріляти з лука – це мені дуже сподобалося! І в мене все вийшло. Тепер чекаємо на перемогу", - підсумовує волинянин.

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