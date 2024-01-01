«Продовжуємо операцію»: Сирський заінтригував мережу
Сьогодні, 19:36
Генерал Олександр Сирський повідомив про продовження операції, яку ведуть українські військові.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заінтригував новим дописом у Telegram, - пише "Кореспондент".
Генерал повідомив про продовження операції, яку ведуть українські військові.
"Продовжуємо операцію", - підписав своє фото біля карти головком, очевидно натякаючи на події в Курській області Росії.
Раніше Сирський вже публікував подібний пост. 8 серпня він виклав у Telegram фото, й підписав його так: "Працюю у вихідному районі".
Вихідний район - це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу. Дії ЗСУ у Курській області Росії Сирський офіційно ще не коментував.
Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про "прорив" кордону з боку України у Курській області. Вже шосту добу у прикордонних районах Курської області точаться бойові дії. Наразі Росія ввела режим контртерористичної операції одразу в трьох прикордонних з Україною областях.
Президент Володимир Зеленський заявив про "витискання війни" на територію Росії і відзначив українські підрозділи, які результативно захищають країну від загарбників.
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заінтригував новим дописом у Telegram, - пише "Кореспондент".
Генерал повідомив про продовження операції, яку ведуть українські військові.
"Продовжуємо операцію", - підписав своє фото біля карти головком, очевидно натякаючи на події в Курській області Росії.
Раніше Сирський вже публікував подібний пост. 8 серпня він виклав у Telegram фото, й підписав його так: "Працюю у вихідному районі".
Вихідний район - це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу. Дії ЗСУ у Курській області Росії Сирський офіційно ще не коментував.
Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про "прорив" кордону з боку України у Курській області. Вже шосту добу у прикордонних районах Курської області точаться бойові дії. Наразі Росія ввела режим контртерористичної операції одразу в трьох прикордонних з Україною областях.
Президент Володимир Зеленський заявив про "витискання війни" на територію Росії і відзначив українські підрозділи, які результативно захищають країну від загарбників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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