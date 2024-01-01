«Продовжуємо операцію»: Сирський заінтригував мережу

«Продовжуємо операцію»: Сирський заінтригував мережу
Генерал Олександр Сирський повідомив про продовження операції, яку ведуть українські військові.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заінтригував новим дописом у Telegram, - пише "Кореспондент".

Генерал повідомив про продовження операції, яку ведуть українські військові.

"Продовжуємо операцію", - підписав своє фото біля карти головком, очевидно натякаючи на події в Курській області Росії.

Раніше Сирський вже публікував подібний пост. 8 серпня він виклав у Telegram фото, й підписав його так: "Працюю у вихідному районі".

Вихідний район - це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу. Дії ЗСУ у Курській області Росії Сирський офіційно ще не коментував.

Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про "прорив" кордону з боку України у Курській області. Вже шосту добу у прикордонних районах Курської області точаться бойові дії. Наразі Росія ввела режим контртерористичної операції одразу в трьох прикордонних з Україною областях.

Президент Володимир Зеленський заявив про "витискання війни" на територію Росії і відзначив українські підрозділи, які результативно захищають країну від загарбників.

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Теги: Сирський, війна, Україна
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