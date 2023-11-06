У Луцьку на Теремнівських ставках компанія молодиків побила чоловіка. ОНОВЛЕНО





Про це пишуть



Постраждалий отримав серйозні ушкодження. Йому надали допомогу медики.



Наразі невідомо, через що саме спалахнув конфлікт.



Один з нападників представлявся сином працівника поліції і запевняв свідків інциденту, що йому нічого не буде і він усе вирішить.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на місце бійки. Допомоги потребував один пацієнт. У 18-річного хлопця діагностували забій грудної клітки.



Молодому чоловіку надали відповідну допомогу, від госпіталізації він відмовився.



На місці працювали поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поблизу Теремнівських ставків кілька молодиків побили чоловіфка.Про це пишуть Волинські новини Постраждалий отримав серйозні ушкодження. Йому надали допомогу медики.Наразі невідомо, через що саме спалахнув конфлікт.Один з нападників представлявся сином працівника поліції і запевняв свідків інциденту, що йому нічого не буде і він усе вирішить.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на місце бійки. Допомоги потребував один пацієнт. У 18-річного хлопця діагностували забій грудної клітки.Молодому чоловіку надали відповідну допомогу, від госпіталізації він відмовився.На місці працювали поліцейські.

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