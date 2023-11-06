У Луцьку на Теремнівських ставках компанія молодиків побила чоловіка. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на Теремнівських ставках компанія молодиків побила чоловіка. ОНОВЛЕНО
У Луцьку поблизу Теремнівських ставків кілька молодиків побили чоловіфка.

Про це пишуть Волинські новини.

Постраждалий отримав серйозні ушкодження. Йому надали допомогу медики.

Наразі невідомо, через що саме спалахнув конфлікт.

Один з нападників представлявся сином працівника поліції і запевняв свідків інциденту, що йому нічого не буде і він усе вирішить.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на місце бійки. Допомоги потребував один пацієнт. У 18-річного хлопця діагностували забій грудної клітки.

Молодому чоловіку надали відповідну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

На місці працювали поліцейські.

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Теги: моллодики, Луцьк, бійка
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