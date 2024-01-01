Чи відключатимуть електроенергію на Волині 12 серпня: подробиці





Про це повідомили в НЕК "Укренерго".



"Завтра, 12 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте потужні прилади з 18:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 12 серпня, графіки відключень електроенергії в Україні застосовувати не будуть.Про це повідомили в НЕК "Укренерго"."Завтра, 12 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте потужні прилади з 18:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію