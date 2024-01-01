Чи відключатимуть електроенергію на Волині 12 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:16
У понеділок, 12 серпня, графіки відключень електроенергії в Україні застосовувати не будуть.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"Завтра, 12 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте потужні прилади з 18:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"Завтра, 12 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте потужні прилади з 18:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.
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